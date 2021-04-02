Merkel hükümetine destek azalıyor

Almanya'da ARD televizyonunun düzenli olarak yaptırdığı ARD DeustchlandTrend anketi, Merkel hükümetine güvenin azaldığını ortaya koydu. Buna göre vatandaşların sadece üçte biri Federal Hükümet'in çalışmalarından memnun. Üçte ikisi ise hükümetin çalışmalarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor.

Pandeminin başlarında, yani bundan yaklaşık bir sene önce bugünkü tablonun aksine, vatandaşların Merkel hükümetine güveni ilk kapanma kararı sonrasında dahi artış kaydetmişti.

Vatandaşların federal hükümet ile eyaletler arasında yürütülen kriz yönetimine bakışı da giderek daha eleştirel bir hal alıyor. Son ankete göre vatandaşların sadece yüzde 19'u büyük koalisyon ile eyalet hükümetleri arasındaki iş birliğini olumlu değerlendiriyor.

Geçen aralık ayındaki ankette halk, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan büyük koalisyon hükümetinden memnun olduğunu beyan ediyordu. Ancak Ocak ayında bu tablo değişmeye başladı ve halkın yüzde 54'ü hükümetten memnun olmadığını beyan etti.

Yapılan son ankette halka sorulan, "sert kapanma hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 48'i, mevcut tedbirleri yetersiz bulduğu yönünde yanıt verdi.

Almanya'da çok sayıda bilim insanının dile getirdiği 2-3 haftalık sert bir kapanma uygulaması talebi ise halktan destek görüyor. Ankete katılanların yüzde 67'si, yani yaklaşık üçte ikisi böyle bir uygulamanın doğru olacağı görüşünde. Buna karşı çıkanların oranı ise yüzde 30.

Bu pazar oyunuzu kime verirsiniz?

ARD DeutschlandTrend anketinde her zaman olduğu gibi bu kez de "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?" sorusu da yöneltiliyor. Ankete katılanların sadece yüzde 27'si "CDU ve CSU'dan oluşan Hristiyan bloka" diye cevap verirken, onları yüzde 22 ile Yeşiller ikinci parti olarak izliyor. Üçüncü sırada yüzde 16 ile SPD, dördüncü sırada ise yüzde 11 oy oranıyla İslam ve göç karşıtı AfD geliyor.

Hür Demokrat Parti'yi (FDP) tercih edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 9, Sol Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı da yüzde 7 görünüyor.

Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU ile Bavyera'da örgütlü kardeş partisi CSU, geçen aya oranla rekor derecede oy kaybedip yüzde 6 düşüş gösterirken, Yeşiller ve FDP'nin oyunu geçen aya oranla yüzde 2 artırdığı dikkat çekiyor. Hristiyan Birlik'in kaybettiği diğer yüzde 2'lik kaybın ise "diğerleri" seçeneğine gittiği görülüyor.