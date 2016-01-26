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Dünya
Deutsche Welle

Merkel hükümetinde 'mülteci' çatlağı

Mültecilerin Almanya’ya giriş yaptıği Bavyera eyaleti, federal hükümetten mülteci sayısının sınırlandırılmasını ve sınırların daha iyi korunmasını talep ediyor.

26 Ocak 2016 13:08


Koalisyon hükümetindeki Birlik kanadının küçük ortağı olan Hristiyan Sosyal Birlik partisi, izlediği iltica politikasından dolayı Başbakan Angela Merkel'i uzun süredir eleştiriyor. Seehofer mülteci politikasında istedikleri düzeltmenin yapılmaması durumunda Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını duyurdu. Bu durumda Bavyera partisi üyesi olduğu hükümeti mahkemeye vermiş olacak.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik partisinin Rheinlandpfalz eyalet teşkilatı başkanı Julia Klöckner, Başbakan Angela Merkel'in mülteci politikasını tamamlayıcı öneri olarak günlük mülteci kontenjanı uygulamasına geçilmesini istedi.

Koalisyon ortakları arasında anlaşmazlık

Koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin genel başkanı Sigmar Gabriel ve muhalefetteki Yeşiller ve Sol partileri Klöckner'in önerisini Rheinlandpfalz eyalet parlamentosu seçimleri öncesinde puan kazanma manevrası olarak nitelendirdi. Gabriel, Klöckner'in taleplerinin koalisyon görüşmelerinin gündeminde yer almayacağını belirtti.

Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Hermann, mülteci üst sınırının belirlenmesinde ısrarcı olacaklarını ve önümüzdeki hafta ve aylarda konunun açıklığa kavuşturulmasını beklediklerini söyledi. Hristiyan Sosyal Birlik Genel Sekreteri Andreas Scheuer, başbakanlıktan içi boş çağrılar yerine gerçekçi çözüm önerileri beklediklerini ve mülteci sayısının ancak Almanya'nın tek taraflı atacağı adımlarla azaltılabileceğini ifade etti.

Başbakan Merkel ‘mülteci üst sınırı' formülüne karşı çıkmıştı. Göçmen ve Mülteciler Federal Dairesi Başkanı Frank-Jürgen Weise, mülteci üst sınırının resen değil de ancak Avrupa Birliği bünyesinde belirlenebileceğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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