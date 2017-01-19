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Deutsche Welle

Merkel, Hollande ve Putin Suriye'yi görüştü

Merkel, Hollande ve Putin yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna ve Suriye krizlerini ele aldı. Hollande görüşmede Suriye'de kapsamlı bir barışa ancak BM himayesi altında ulaşılabileceğini söyledi.

19 Ocak 2017 13:02

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Suriye ve Ukrayna krizlerini ele aldığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada üç liderin görüşmesinde, özellikle Ukrayna'da ateşkesin uygulanması ve Astana buluşması öncesi Suriye'ye ilişkin diplomatik çabaların değerlendirildiği bildirildi.

Rusya, Türkiye ve İran'ın girişimi ile planlanan ve Suriye krizinin ele alınacağı Astana buluşmasına işaret eden Hollande'ın Suriye konusunda kapsamlı bir barış düzenlemesine sadece BM himayesi altında ulaşılabileceğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamaya göre Hollande, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki buluşmanın sadece Cenevre'deki BM müzakerelerinin yeniden başlaması yönünde bir adım olabileceğini ifade etti.

Ukrayna'da ateşkes

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Ukrayna için Noel'de kararlaştırılan ateşkesin ”inanılır, kapsamlı ve kalıcı bir şekilde" uygulamaya konması gerektiğini ifade etti. Hollande, tutukluların serbest bırakılması da dahil insani konularda da adım atılması gerektiğine vurgu yaptı.

Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna hükümeti arasında 2014 yılından bu yana devam eden çatışmalarda 9 bin 600 kişi yaşamını yitirdi. Aralık ayı sonunda sınırsız bir ateşkes anlaşması yürürlüğe giymiş ancak taraflar birbirlerini ateşkesi sürekli ihlal etmekle suçlamıştı.

Deutsche Welle Türkçe

AFP/BS/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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