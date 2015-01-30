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Dünya
Deutsche Welle

Merkel-Hollande buluşması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Strazburg'da bir araya geliyor.

30 Ocak 2015 11:32


Gayrıresmi toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun başkanı Martin Schulz da hazır bulunacak. Schulz'un talebiyle yapıldığı belirtilen toplantıda ele alınacak konular arasında Alman – Fransız işbirliğinin yanı sıra iktidar değişikliği sonrası Yunanistan'la ilişkiler de yer alıyor.

Martin Schulz, dün Yunanistan’ı ziyaret ederek Başbakan Aleksis Tsipras’la görüşmüştü. Schulz görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Atina'daki yeni hükümetin müzakereye açık olduğunu belirterek Yunanların borç krizi konusunda tek başına hareket etmeyi düşünmediğini söyledi.

Tsipras da Atina'nın borçlarıyla ilgili bir konferans düzenlenmesini istediğini belirterek hükümetinin Euro Bölgesi'ndeki ortakları ile ele almak istediği önerilerin bir listesini yakında sunacağını ifade etmişti.

Merkel-Hollande buluşmasının 11 Ocak için öngörüldüğü, Paris saldırıları sonrasında liderlerin baş başa yiyeceği akşam yemeğinin ertelendiği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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