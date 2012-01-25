-Merkel: Hepinizi kurtaramayız DAVOS (A.A) - 25.01.2012 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin tek başına zordaki tüm ortaklarını kurtaramayacağı mesajını verdi. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun açılış konuşmasını yapan Merkel, ''Almanya, tutamayacağı halde tüm Avrupa ülkeleri için taahhütte bulunursa Avrupa saldırıya açık hale gelmiş olur'' uyarısında bulundu. Ortak para avroyu kurtarmak için ayrılan fonların ikiye, üçe katlanmasının anlamlı olmadığını kaydeden Merkel, ''Kendime sürekli bunun ne kadar saygın bir şey olacağını soruyorum'' dedi. Angela Merkel, Avrupa'da yılların birikimi olan ekonomik sorunların bir hamlede çözülemeyeceğini söyledi. Merkel, AB ve ABD arasında ticaretin serbestleşmesinden yana olduğunu sözlerine ekledi.