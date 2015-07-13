Merkel: “Güven yeniden tesis edilmeli”



Yunanistan ile Euro Grubu ülkeleri reform ve tasarruf önlemleri karşılığında Yunanistan'a Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan yardım yapılmasına ilişkin müzakerelerin başlaması konusunda uzlaşmaya vardı. Yunanistan'ın söz konusu reformları çarşamba günü bir yasa paketi kapsamında meclisten geçirmesi bekleniyor.

Brüksel'deki yorucu saatlerin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Merkel, yolun uzun ve meşakkatli olacağını, ancak sonuçta buna değeceğini söyledi. Güvenin yeniden tesis edilmesinin şart olduğunu belirten Merkel, avantajların dezavantajlardan ağır bastığını ve yardım programı konusunda müzakerelerin başlamasını bütün samimiyetiyle tavsiye edebileceğini belirtti.

'Borçların silinmesi gündemde değil'

Merkel, Euro Grubu'nun Yunanistan'ın üç yıllık mali kaynak ihtiyacının 82 ila 86 milyar euro arasında olacağını tahmin ettiğini ifade eden Merkel, borçların silinmesinin ise kesinlikle gündemde olmadığını, borçların yapılandırılabileceğini dile getirdi. Başbakan, söz konusu yardımların en az 25 milyar euroluk kısmının, bankalarının sermaye yapısının yeniden düzenlenmesine aktarılacağını belirtti. Oluşturulması planlanan 50 milyar euroluk özelleştirme fonunun da en az yarısının borç ödemesine ayrılacağını ifade eden Başbakan, 12,5 milyar euroluk bir bölümün ise yatırımlar için kullanılmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Başbakan Merkel, Yunan hükümeti ile üzerinde uzlaşmaya varılan tasarruf ve reform programının, Yunan parlamentosunda çoğunluğun desteğini alacağından da emin olduğunu söyledi.

'Son ana kadar mücadele ettik'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ise uzlaşma konusundaki açıklamasında, "Son ana kadar adil bir savaşta mücadele ettik" dedi. Yunanistan'ın kaybedilen ulusal egemenliğini yeniden geri kazandığını ifade eden Tsipras, yurtdışı değil Yunanistan merkezli bir fon oluşturulmasını başardıklarını belirtti. Özelleştirmeler bu fon aracılığıyla yapılacak.

Tsipras orta vadede finansman ihtiyacının güvenceye alındığını ve borçların yapılandırılması amacına ulaştıklarını söyledi.