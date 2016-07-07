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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Güven kaybından Rusya sorumlu

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini eleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO'nun Doğu Avrupa'ya askeri birlik konuşlandırmasına destek verdi.

07 Temmuz 2016 15:24


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya'nın başkenti Varşova'da 8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi Berlin'de bir hükümet açıklaması yaptı. NATO'nun Rusya'ya karşı oluşturduğu caydırma stratejisine destek veren Merkel, aynı zamanda Moskova ile diyalog çağrısı da yaptı.

"Almanya destek verecek"

NATO'nun, ittifakın Doğu Avrupalı üyelerine askeri birlik konuşlandırma planını savunan Merkel, "Almanya bu önlemlere kayda değer ölçede destek verecektir" dedi. Merkel, kriz durumlarında askerlerin hızla yer değiştirebilmesinin yeterli olmadığını, ittifakın Baltık kıyılarında ve Polonya'da daha güçlü bir şekilde varlık göstermesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini de eleştiren Merkel, oluşan güven kaybından Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi. Sınırların ihlal edilemeyeceği ilkesinin sözlerle ve eylemlerle tartışmaya açıldığını ifade eden Merkel, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin NATO'nun doğudaki üyelerini derin bir endişeye sürüklediğini, bu nedenle de ittifakın açık desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Rusya'ya diyaloğ çağrısı

Öte yandan Merkel, NATO ve Rusya arasındaki görüşmelerin devam etmesi gerektiğine de dikkat çekti. Ancak Moskova'nın zirve öncesinde NATO - Rusya Konseyi'nin buluşmasını reddetmesini eleştiren Merkel, "Avrupa'da kalıcı güvenliğe Rusya'ya karşı olarak değil, Rusya ile birlikte ulaşabileceğimiz konusunda hemfikiriz" diye sözlerini sürdürdü. Merkel, caydırma ve diyaloğun birbirinden ayrılamayacağını savundu.

NATO, Varşova'daki zirvede yaklaşık bin NATO askerinin üç Baltık ülkesi ve Polonya'da konuşlandırılmasını masaya yatıracak. Misyon kapsamında Alman askerlerinin Litvanya'da konuşlandırılması planlanıyor.

Merkel - Erdoğan görüşmesi

Varşova'daki iki günlük zirvede Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili bir görüşme yapması bekleniyor. Türkiye ve Almanya ilişkilerinin soykırım krizi nedeniyle gerilmesinin ardından ilk üst düzey temas olması açısından muhtemel görüşme önem taşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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