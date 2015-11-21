Merkel göçün sınırlandırılmasına karşı



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Münih'te düzenlenen CSU Kongresi'ndeki konuşmasında sığınmacı kriziyle mücadele için ulusal sınırların korunması, Avrupa'da ortak çözümlerin bulunması ve kaçış nedenleri ile mücadeleye yoğunlaşılması çağrısı yaptı. Merkel, “Böylelikle insan hayatı kurtaracağız ve mültecilerin sayısını azaltacağız” dedi. Başbakan, mülteci sayısına ilişkin bir üst sınır belirlenmesi önerisini reddetti.

Türkiye vurgusu

Almanya Başbakanı, ‘çok büyük bir zorluk' olarak nitelendirdiği sığınmacı krizinin Avrupa Birliği'nin kalıcı bir zarar almadan çözülmesini umduğunu belirtti. Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Bavyera tabanlı kardeş partisi CSU'nun kongresinde 1000 parti delegesinin önünde konuşan Merkel, “Şayet bunu istiyorsak, var gücümüzle bir Avrupa çözümü, uluslararası çözüm bulunması için uğraşmalıyız” diye konuştu. Merkel, AB'nin dış sınırlarının etkin şekilde korunması ve Türkiye ile yasal göç konusunda anlaşmaya varılmasını bu çözüm önerileri arasında gösterdi. Almanya Başbakanı, “Mültecilerin Avrupa içinde adil bir şekilde dağıtılmasına ihtiyacımız var” dedi.

CDU - CSU gerginliği

Başbakan kongre öncesinde, CSU'nun mülteci sayısına üst sınır getirilmesini öngören karar teklifini reddetmişti. Teklifte, “Almanya kapasitesinin sınırları olduğu sinyalini göndermeli” ifadeleri yer alıyordu. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Almanya'da yıl başından bu yana 900 bin sığınmacının kaydedildiğini belirtmiş ve sığınmacı sayısının sınırlandırılmasını istemişti. CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ise Merkel'in önerilerini reddetmesi üzerine, "Tekrar görüşeceğiz" dedi.