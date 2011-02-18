-MERKEL: GÖÇMENLER BİZİM GELECEĞİMİZ HAMBURG (A.A) - 17.02.2011 - Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, göçmenlerin Almanya'nın geleceği olduğunu belirterek, Almanya'nın refah düzeyinin devam edebilmesi için göçmenlere ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Hamburg'da 20 Şubatta yapılacak olan Hamburg eyalet meclisi erken seçimlerinde partisinin seçim kampanyasına katılan Merkel, CCH Kongre Merkezi'nde partililere hitaben yaptığı konuşmasının ana konusunu uyum oluşturdu. Almanya'da yaşayanların mutlaka dil öğrenmeleri gerektiğini ifade eden Merkel, şöyle dedi: ''Almanya'da demografik nüfus değişti. Her iki kişiden biri göçmen kökenli hale geldi. Almanya homojen bir toplum değil artık. Almanya'nın refah düzeyini koruyabilmesi için göçmenlere ihtiyacımız var. Refah seviyemizi ayakta tutacak olanlar özellikle ikinci ve üçüncü nesiller olacak. Göçmenler bizim geleceğimizdir.'' Almanya'da yaşayan herkesin kendi kültürünü yaşamasıyla birlikte Alman anayasa ve değerlerine de uymak zorunda olduğunu ifade eden Merkel, ''Burada yaşamak isteyen Almanca öğrenmeli. Ancak Alman vatandaşlığına da geçen biri 'Ben Hamburgluyum, Almanım' da diyebilmeli. Aynı zamanda buranın anayasa ve değerlerine de uyulmalı'' dedi. Eğitim konusunun önemli bir element olduğunu ve başarılı bir eğitim politikasının yürütülmesi için Hamburg'un CDU yönetimine ihtiyacı olduğunu dile getiren Merkel, 9 yıl boyunca CDU idaresindeki Hamburg eyaletinin adım adım daha iyiye gittiğini söyledi. Doğum yeri olan Hamburg eyaletinin daha düzgün bir iktidar tarafından yönetilmesi gerektiğini belirten Merkel, CDU'nun iktidara geldiği 2001 yılından beri işsizlik ve suç oranının düştüğüne dikkati çekti. Merkel, şunları kaydetti: ''Yanlış bir politika sonucunda suç oranı tekrar artabilir. Hamburg'da kazanılan ve elde edilen bu başarılar yanlış politikalar sonucunda çabuk darmadağın olabilir. Yaşam kalitesinin daha artması, işsizlikle ve suça karşı mücadele gibi konulardan dolayı CDU iktidara gelmeli. CDU daha organizeli bir parti. Refah düzeyinin korunması ve akılcı bir politikaya devam edilebilmesi için son güne kadar vatandaşlar bize yardımcı olmalı, hep birlikte dayanışmacı olunmalı.'' CDU'nun başbakan adayı Ahlhaus da partilerin seçimlerde yerine getiremeyeceği vaatler verdiklerini, daha akılcı bir iç güvenlik politikasının izlenmesi ve işsizlik oranının azaltılması için oyların CDU'ya verilmesi gerektiğini ifade etti. -MERKEL, TÜRK KÖKENLİ İLÇE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI İLE BİRARAYA GELDİ- Merkel, CCH Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşma öncesi CDU'ya bağlı olarak faaliyet gösteren Alman-Türk Forumu Başkanı ve CDU Eyalet Meclis Üyesi Bettina Machaczek, Eyaletin Kültür Bakanı Reinhard Stuth, DTF yönetim kurulu üyelerinden Alpaslan Budak, İbrahim Çifçi ile CDU ilçe belediye meclis üyesi adayı Nilgün Budak ile biraraya geldi. Merkel, Nilgün Budak'ı tebrik ederek, seçimlerde başarılar diledi. CDU İlçe Belediye Meclis üyesi adayı Budak, Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal İşler, Kadın, Aile ve Sağlık Bakanı Aygül Özkan'ı kendisine örnek aldığını belirterek, şöyle konuştu: ''Sayın Özkan da bakan olmadan önce Hamburg'da Merkel ile biraraya gelmişti. Onu kendime örnek alıyorum. Aramızda çok benzerlikler var. Onun da babası terzi benim de. Benim annem de öğretmen olmasına rağmen hiç çalışmadı, bizim eğitimimizle ilgilendi. Aygül Hanım'ın özellikle kadın, aile, sağlık, eğitim ve gençlerin istihdamı gibi konulara ağırlık vermesi bana da yol gösterici oldu. Benim de ilgilendiğim konular bunlar. Onun çizgisinde gitmek istiyorum.''