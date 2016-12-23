Merkel: Gereken siyasi ve yasal değişiklik yapılacak

Berlin'de pazartesi akşamı bir Noel panayırına düzenlenen saldırının faili olduğu düşünülen Tunuslu Anis Amri'nin Milano'da İtalyan polisi tarafından öldürülmesinin ardından Başbakan Angela Merkel bugün Berlin'de bir açıklama yaptı. Merkel, bu saldırının ardından vatandaşların güvenliğinin artırılması için gereken her türlü önlemin alınacağını duyurdu. Merkel, "bizim demokrasimiz, bizim hukuk devletimiz, bizim değerlerimiz ve bizim insanlığımız, terörizmin nefretle dolu dünyasına verilecek bir yanıt” şeklinde konuştu.

Anis Amri'nin öldürülmesi ile soruşturmanın sona ermediğini belirten Merkel, Federal Emniyet Teşkilatı'nda olayın aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. "Amri'nin eyleminden kim haberdardı, kim Amri'yi desteklemiş olabilir, başka failler veya eyleme yardım edenler var mı” sorularına yanıt bulunmadan ve eğer başka failler varsa onlardan hesap sorulmadan güvenlik birimlerinin rahat etmeyeceğini dile getirdi.

Merkel, Anis Amri'nin düzenlediği saldırının yanı sıra Amri'nin 2015 yazında Almanya'ya gelmesine ilişkin bazı soru işaretleri bulunduğunu belirtti. Merkel, "devletin aldığı önlemlerde hangi değişikliklere gidilmesi gererektiği” konusunda incelemelerin yapılacağını vurguladı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, Başbakanlık ve güvenlik birimlerinin ortak çalışması ile olayı her yönüyle analiz edilmesini istediğini belirten Merkel, elde edilecek sonuca göre gereken "siyasi ve yasal değişiklerin” yapılacağını kaydetti.

Tunus'a geri göndermeler kolaylaştırılacak

Merkel açıklamasında Tunus'tan gelenlerin geri gönderilmesi işlemlerinin de kolaylaştıracağına işaret etti. Merkel, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Caid Essebsi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "geri gönderme sürecini belirgin bir şekilde hızlandıracağını” söylediğini belirtti.

24 yaşındaki Tunuslu Anis Amri, güvenlik birimleri tarafından tehlikeli olarak nitelendirilmesine rağmen pasaportu olmadığı gerekçesiyle ülkesine geri gönderilememişti.

Sınır dışı edilecekler için gözaltı planları

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de, Amri'nin ölümü ile soruşturmanın sona ermediğini vurguladı. Bakan de Maizière, Adalet Bakanı Heiko Maas ile eylemin sonuçları üzerine bir analiz hazırlayacaklarını belirtti. De Maizière ele alınacak konular arasında, tehdit yaratan sınır dışı edilecek kişilerin gözaltında tutulması ile oturma izninin verilmesine ilişkin uzun süre önce hazırlanmış yasa tasarısının bulunduğuna işaret etti.

Adalat Bakanı Maas da, ocak ayında planan görüşmede sınır dışı edilecek kişilerin ülkeyi terk etme işlemlerinin nasıl hızlandırılacağı ve tehdit oluşturan kişilerin daha iyi nasıl takip edileceği sorularına yanıt arayacaklarını söyledi.

Berlin'de Pazartesi akşamı bir Noel panayırına düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu düşünülen 24 yaşındaki Tunuslu Anis Amri bu sabah erken saatlerde Milano'da İtalyan polisi tarafından vurularak öldürüldü. Almanya İçişleri Bakanı de Maizière, Amri'nin bu sabaha karşı Milano'da polis kontrolüyle karşılaştığını, ancak Amri'nin elindeki silahla ateş açması üzerine İtalyan polisinin buna karşılık verdiği ve vurularak öldürüldüğünü belirtti. Bakan de Maizière'in yanı sıra Başbakan Merkel de, İtalyan makamları ve güvenlik birimlerine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Anis Amri Çarşamba akşamından bu yana Avrupa çapında aranıyordu.

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DW/dpa/epd, JD/BÖ