Merkel G20 öncesi Erdoğan'la görüştü

Almanya Başbakanı Angele Merkel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Hamburg'ta G20 Zirvesi öncesinde bir araya geldi.

Kempinski Atlantik Otel'deki görüşme 6 dakika gecikmeli olarak TSİ 21:36'da başladı. Merkel ve Erdoğan basının karşısında el sıkıştıktan sonra görüşmeye geçti. Merkel-Erdoğan görüşmesi bir saat sürdü.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Alman hükümeti sözcüsü, ikili görüşme talebinin Türk tarafından geldiğini belirtti.

Alman haber ajansı DPA görüşmede Merkel'in gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının yanı sıra İstanbul'da gözaltına alınan insan hakları aktivistlerinin durumunu da dile getirmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Türkiye-Almanya ilişkileri uzun süredir gergin. Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması, Almanya'daki Gülen yapılanması üyelerinin Türkiye'ye iade edilmesi talebi, Anayasa referandumu sırasında Türk hükümetinden siyasetçilerin Almanya'daki bazı etkinliklerinin iptal edilmesi, Alman hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamburg'da Türk vatandaşlarına hitap etmesine izin vermemesi, iki ülke arasında gerginliğe yol açan konular arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, mevcut Alman yönetimine yönelik yaptığı Nazi benzetmesinden pişmanlık duymadığını vurgulayarak, Hamburg'da vatandaşlara seslenmesinin engellenmesini eleştirmiş ve "Almanya intihar ediyor" açıklamasını yapmıştı.

Görüşmenin ardından kaldığı otele dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar karşıladı. Erdoğan, buradakileri selamlayarak içeri girdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamburg'daki zirve çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve BM Genel Sekreteri Antonio Guteress'le de biraraya gelmesi planlanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp, HT/BD

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