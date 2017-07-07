Merkel G20 liderlerini uyardı: Zamanımız daralıyor

G20 zirvesinin ev sahibi Almanya Başbakanı Angela Merkel, küresel sorunlara çözüm bulunması için "zamanın daraldığı" uyarısında bulunurken, çözüm için dünya liderlerinin uzlaşıya açık olması gerektiğinin altını çizdi.

Hamburg’da başlayan G20 zirvesinin açılışında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ivedilikle çözüm bekleyen küresel sorunlara ancak liderlerin uzlaşıya hazır olmasıyla çözüm bulunabileceğini söyledi.

Zirvenin basına açık bölümünde kısa bir konuşma yapan Başbakan Merkel, Almanya olarak G20 zirvesine kıyı şehri Hamburg’da ev sahipliği yapmaktan ötürü memnuniyet duyduklarını, zirve logosunu özellikle denizcilikle ilintili olarak seçtiklerini aktarırken, "Logomuz denizci düğümü, yük ağırlaştıkça düğüm daha da sağlamlaşıyor" dedi.

Merkel sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın büyük bir kesimini temsil ettiğimiz için, endişeleri, korkuları ve ihtiyaçları olan çok sayıda insan şu anda bizleri izliyor. Bizlerin, sorunlarının çözümüne katkı sağlamamızı umut ediyorlar. Ben bu hedef doğrultusunda, bu ruh haliyle çalışmamız gerektiğine inanıyorum ve buradaki herkesin olumlu sonuçlara ulaşmamız için çaba gösterdiğinden eminim."

"Küresel sorunları biliyoruz, zamanımız daralıyor, çözümler ise ancak uzlaşmaya hazır olduğumuz takdirde mümkün" diyen Angela Merkel, bunun için çok da taviz verilmemesi gerektiğini, görüş ayrılıklarının da ifade edilebileceğine işaret etti.

G20’nin dünya nüfusunun üçte ikisini, dünyanın gayrisafi hasılasının beşte dördünü, dünya ticaretinin de dörtte üçünü temsil ettiğine vurgu yapan Almanya Başbakanı Merkel, “Burada olmayanların bizden doğru düzgün çalışmamızı beklemeleri gayet tabii ki anlaşılır bir durum” görüşünü kaydetti.

Dönem başkanlığını üstlenen Almanya’nın bu beklenti doğrultusunda gündem oluşturmaya çabaladığını söyleyen Merkel şunları kaydetti:

"Ekonomi ve ticaretin yanı sıra iklim değişimi, enerji politikaları gündemimizde. Almanya olarak Afrika’yı da önemli gündem maddesi olarak belirledik çünkü Avrupa perspektifinden Afrika’yı komşu kıtamız olarak görüyor ve orada ilerleme kaydedilmesi için elimizden gelenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yine sağlık önemli bir gündem maddesi. Tüm bu konuları görüşeceğiz. Halen eşit haklara sahip olmayan, aile ve gençler için en büyük sorumluluğu üstlenen kadınları da ele alacağız."

Merkel teşekkür etti

G20 zirvesi öncesinde, şerpaların yoğun çalışmalar yürüterek zirvesinin gerçekleşmesi için zemin hazırladıklarına dikkat çeken Merkel, kadınlar, gençler, iş ve bilim dünyası gibi çok farklı toplumsal kesimler ve uluslararası kuruluşlar çalıştıklarını söyleyerek, "Yapılan tüm ön hazırlıklar için katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Hamburg kentinde küreselleşme karşıtlarının protestolarının gölgesinde gerçekleşen G20 zirvesi resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı ile başladı. “Küresel Büyüme ve Ticaret” konusunu çalışma yemeğinde ele alan liderler, “Sürdürülebilir Kalkınma, İklim ve Enerji” konulu oturum sonrasında eşleriyle birlikte Elbphilarmonie Konser salonunda zirve vesilesiyle düzenlenen klasik müzik dinletisine katılacak. Akşam yemeği ile zirvenin ilk gününün tamamlanması öngörülüyor.

Yarın "Afrika ile Ortaklık, Göç ve Sağlık" ile "Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam" konulu oturumlar sonrasında G20 dönem başkanlığı adına Almanya Başbakanı Merkel’ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.