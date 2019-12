-MERKEL: FUKUŞİMA BAKIŞ AÇIMI DEĞİŞTİRDİ BERLİN (A.A) - 09.06.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde 2022 yılı sonuna kadar nükleer enerjiden kademeli olarak vazgeçilmesi konusunda 8 yasa ve genelgenin çıkartılacağını belirterek, "Fukuşima, nükleer enerjiye bakış açımı değiştirdi" dedi. Merkel, bugün Federal Meclis'te nükleer enerjiden vazgeçilmesiyle ilgili olarak yaptığı hükümet açıklamasında, Fukuşima felaketinin kendisini kişisel olarak da derinden etkilediğini ve Japonya'ya yardım etmeye her zaman hazır olduklarını belirterek, nükleer enerji konusundaki fikirlerini değiştirdiğini ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye geçmek istediklerini söyledi. Elektrik tüketimini 2020 yılına kadar yüzde 10 oranında azaltmaya çalışacaklarını, bu yıla kadar ülkedeki yenilenebilir enerji payını yüzde 35, 2050 yılına kadar da yüzde 80'e çıkartmaya hedeflediklerini ifade eden Merkel, gelişmelerin izlenmesi amacıyla da her yıl Federal Meclis'e rapor sunulmasının öngörüldüğünü kaydetti. Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Frank-Walter Steinmeier ise Merkel'i, yenilenebilir enerjiyi kendi bulmuş gibi davranmakla eleştirerek, "Toplum her zaman sizden öndeydi" dedi.