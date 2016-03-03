Merkel: Fabrika açmak yetmiyor



Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in Rheinland-Pfalz eyaletindeki seçim kampanya etkinliğinde yaptığı konuşmada, Almanya'nın dünyada daha güçlü rol oynaması gerektiğini söyledi.

Almanya'nın mal ihraç etmesinin ve fabrikalar açmasının gelecekte yeterli olmayacağını vurgulayan Merkel, “Daha ziyade Avrupa'daki sınırlarımızın dışında olup bitenler konusunda açık bir dünyada daha fazla sorumluluk üstlenmemiz gerekecek“ diye konuştu.

'Dışa açılma' çağrısı

Bunun kalkınma yardımlarının artırılması, iklim korumada ortak standartların geliştirilmesi, adil ticaret ve diğer pekçok şeyi gerektirdiğini kaydeden Almanya Başbakanı, bu gerekliliklerin kapalı bir toplumda pek fazla hissedilemediğini söyledi.

Sığınmacı krizinde Türkiye ile yükün paylaşılması gerektiğini bir kez daha savunan Merkel, iki NATO ülkesi Türkiye ve Yunanistan'ın, aralarındaki denizde mafyavari kaçakçı yapıların hüküm sürmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.