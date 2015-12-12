Merkel: Esad birlikleriyle ittifak olmaz



Badische Neuste Nachrichten ve Augsburger Allgemeine gazetelerine bir demeç veren Başbakan Merkel, “IŞİD'e karşı uluslararası ittifak Esad ve onun birliklerini kapsamıyor” dedi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın “halkının üzerine daha önce olduğu gibi varil bombası attığını” belirten Merkel “Kendisi için, devletin zirvesinde bir gelecek mümkün değil” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel buna karşın “Suriye'deki tüm grupların siyasi bir çözüm için birbirleriyle diyalog içinde olması gerektiğini” vurguladı.

Almanya'nın IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyona askeri olarak dahil olma kararını değerlendiren Merkel, “Berlin'in IŞİD'in vahşi ve insanı hiçe sayan şekilde sürekli ilerlemesine seyirci kalamayacağını” söyledi.

Merkel, IŞİD'in “Irak ve Suriye'nin belli kesimlerinde bir korku rejimi kurduğunu” ve “tüm Avrupa için doğrudan tehdit oluşturduğunu” belirtti.