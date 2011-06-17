-MERKEL ERDOĞAN'LA SURİYE'Yİ KONUŞTU BERLİN (A.A) - 17.06.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda ilerleme sağlanması için konuştuğunu bildirdi. Merkel, başkent Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüştü. Başbakanlıkta gerçekleşen görüşme sonrasında Sarkozy ile basın toplantısı düzenleyen Merkel, BM'nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a ve yönetimine karşı bir karar almasını desteklediklerini belirtti. Suriye yönetiminin kendi halkına karşı sergilediği tutumun kabul edilemeyeceğini, bu nedenle BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda bir an önce anlaşma sağlamasını ümit ettiğini ifade eden Merkel, "Başbakan Erdoğan ile de Suriye konusunda ilerleme sağlanması için görüştüm" dedi. Merkel, Yunanistan'daki kriz ile ilgili olarak da avro para biriminin Avrupa'nın entegrasyonu ile doğrudan bağlantısı olduğunu ve avronun korunması için her türlü çabanın harcanması konusunda Fransa ile görüş birliği içinde olduklarını belirterek, "Yunanistan için yeni bir programa ihtiyacımız var" dedi. Yunanistan için hazırlanacak yeni program çerçevesinde herkesin görevini yerine getirmesi, Yunan muhalefetinin de hükümeti bu konuda desteklemesi gerektiğini ifade eden Merkel, bu konuda Troyka raporunun beklenmesi gerektiğini ve özel mali kuruluşların da gönüllü olarak katkı sağlamasını istediklerini kaydetti. Özel mali kuruluşların Avrupa Merkez Bankası'nın kurallarına uyması gerektiğini ve bu konuda hızlı bir çözüm istediklerini belirten Merkel, Sarkozy ile Ortadoğu konusunda daha ayrıntılı bir şekilde görüşeceğini sözlerine ekledi. Merkel ve Sarkozy, esir tutulan İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılması çağrısında da bulundu. Suriye konusunda bir BM kararı alınması durumunda buna uygun hareket edeceklerini ifade eden Sarkozy, Libya konusunda çekingen davrandıkları şeklindeki eleştirileri reddederek, bu konuda iyi bir yolda olduklarını ve Libya lideri Muammer Kaddafi'nin gitmesi gerektiğini kaydetti.