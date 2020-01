Merkel Erdoğan'ın formülünden esinlendi

T24 -

Sadece kemer sıkma yetmez

Avrupa'da işsizlik tırmanışta

Erdoğan ne demişti?



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Nisan 2010’da “TOBB’un her bir üyesi 1 kişiyi işe alsa işsizlik büyük ölçüde azalır” demişti.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Euro Bölgesi’nden 23 milyona tırmanan işsizliği sona erdirecek formül için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan esinlendi. Merkel, “Euro Bölgesi’nde 23 milyon şirket var. İşsiz sayısı da 23 milyon kişi. Her şirket 1 kişi işe alsa Euro Bölgesi’nde işsiz kalmaz” dedi.Vatan gazetesinin haberine göre, işsizliği bitirecek formülü ilk kez geçen hafta Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklayan Merkel, dün yapılan Avrupalı liderler zirvesinde de aynı formülü tekrarladı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Nisan 2010’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyelerinin her birinin birer kişiyi işe alması halinde işsizlik oranının 3 puan düşeceğini söylemişti.17 ülkeden oluşan Euro Bölgesi’nde işsizlik yüzde 10.3 seviyesinde bulunuyor. Avrupalı liderler, işsizliğin yükselmeye devam etmesi durumunda yaşanan ekonomik krizin daha da derinleşmesinden korkuyor.Merkel, Euro Bölgesi ’ndeki krizin aşılabilmesi için tüm ülkelerin koordinasyon içinde olması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Euro Bölgesi olarak dünyadaki toplam milli gelirin yüzde 20’sine sahibiz. Dünya nüfusundaki payımız ise yüzde 7. Sadece kemer sıkma önlemleri ile bu krizi aşamayız. Bizim işsizliği azaltmak için temel yapısal reformlara imza atmamız gerekiyor. Euro Bölgesi’nde 23 milyon şirket var. İşsiz sayısı da 23 milyon. Yapısal reformlara hız vermeyip daha rekabetçi duruma gelemezsek Avrupa sadece tatil yapacaklar için ideal bir bölge olur.”Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işsizlik her geçen gün artıyor. Ülkelerin açıkladıkları son verileri göre, Avrupa’da en yüksek işsizlik oranı yüzde 22.9 ile İspanya’da bulunuyor. İspanya’yı zor günler geçiren Yunanistan takip ediyor. Yunanistan’da işsizlik oranı yüzde 18.8 civarında. Litvanya, Letonya, İrlanda, Slovakya ve Portekiz en yüksek işsizliğin olduğu diğer ülkeler olarak sıralanıyor.İşsizlik oranı 24 yaşın altındakileri kapsayan genç nüfusta ise bir çok ülkede yüzde 20’nin üzerinde. 2007-2011 dönemine bakıldığında genç nüfusta işsizlik oranının en fazla arttığı ülkeler borç krizinin pençesindeki ülkelerin olduğu görülüyor. İspanya’da 2007 yılında yüzde 18.20 olan genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 45.77’ye tırmanmış durumda. Sözkonusu oran Yunanistan’da yüzde 22.90’dan yüzde 41.35’e ulaştı. İtalya’da genç nüfusun yüzde 28.50’si, Macaristan’da yüzde 25.55’i, Polonya‘da yüzde 25.65’i işsiz.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Nisan 2010’da TOBB üyelerinin her birinin birer kişiyi işe alması halinde işsizlik oranının büyük olçüde düşeceğini ifade ederek şunları söylemişti:“Kendilerine ben şunu da söylüyorum; her şey bu malum kaynaklarla yürümemeli. Eğer TOBB ‘Benim 1 milyon 300 bin üyem var’ diyorsa, biz diyoruz ki ‘Siz birer kişi ilave alsanız, ortalama istihdam etseniz bu üyelerinizi batırır mı? Hayır batırmaz. Batırmayacağına göre birer kişi istihdam edin. Birer kişi istihdam ettiği anda, 1 milyon 300 bin kişinin veya 1.5 milyon kişinin istihdam alanına girdiği anda işsizlik oranını nereye getireceğini tasavvur edin. 3 puana yakın düşüş oluyor. 10 puana otomatikman inmiş oluyorsunuz. Bir de TESK’te yapacağımız yeni düzenlemelerle attığımız adımları düşündüğünüzde zaten onun altına düşeriz.”