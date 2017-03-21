Merkel: Erdoğan Nazi benzetmesine devam ederse daha çok yasak gelebilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarıda bulunarak Nazi benzetmelerine "eğersiz, fakatsız" son verilmesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Erdoğan'ın devam etmesi durumunda daha fazla Türkiyeli siyasetçinin Almanya'daki etkinliklerinin yasaklanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yaptığı konuşmada Hollanda'yı eleştirirken "Faşist deyince rahatsız oluyorlar, bu Nazi anlayışı deyince rahatsız oluyorlar. Ve hemen Avrupa'da ortakları onlara sahip çıkıyor. Başta Merkel. O da ona sahip çıkıyor. Sen de şuanda Nazi uygulamasını yapıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi ziyaret eden Merkel, Erdoğan'a "Nazi benzetmelerine son verilmesi gerektiğine yönelik açıklamaların geçerliliğini koruyor. Eğersiz, fakatsız" sözleriyle yanıt verdi.

Merkel, Türkiyeli siyasetçilerin Almanya'da izin aldıkları ve yapılması planlanan etkinlikleri iptal etme haklarını saklı tuttuklarına da dikkat çekti.

Bu tür yorumların "tüm tabuları yıkarak o dönemde zulme uğrayan ve öldürülen kişilerin acılarını dikkate almadığını" belirten Merkel, Türkiyeli siyasetçilerin Almanya'daki etkinliklerinin yalnızca Alman yasalarına uygun olduğu müddetçe yapılabileceğini vurguladı.

Bugün iki ülkenin liderleri arasındaki gerilim artarken Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karıştığını söylemiş ve Alman basınının Türkiye'yle ilgili bu kadar çok haber yapmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bu sözler, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in sert açıklamalarının ardından geldi. Gabriel, Alman basınına ülkesinin toleranslı olduğunu fakat aptal olmadığını, Türk mevkidaşını kırmızı çizginin aşıldığı konusunda çok açık bir şekilde uyardığını söylemişti.