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Merkel: Erdoğan ile derin farklılıklarımız sürüyor

"ABD'nin inişe geçtiği netleşmiş oldu"

08 Temmuz 2017 20:52

Almanya Başbakanı Angela Merkel Hamburg'daki G20 zirvesinde yaptığı açıklamada ülkelerin sonuç bildirisi üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Merkel açıklamasında, G20 Zirvesi'ne katılan liderlerin iklim politikası konusunda ABD'nin yaklaşımını paylaşmadıklarını ifade etti.

“ABD'nin inişe geçtiği netleşmiş oldu”

ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini eleştiren Merkel, "ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini üzüntüyle karşılıyorum. Son açıklamayla birlikte ABD'nin inişe geçtiği görüntüsü netleşmiş oldu. Paris Anlaşması'ndan geri dönüş olmayacağını bildiren diğer 19 ülke için ise gayet memnunum" ifadelerini kullandı.

Merkel ayrıca, Hamburg iklim ve enerji hareket planı konusunda da anlaşmaya varıldığını kaydetti.

“Erdoğan ile derin farklılıklarımız sürüyor”

Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerini de değerlendiren Merkel, "(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile derin farklılıklarımız varlığını sürdürüyor" dedi.

“Putin-Trump görüşmesinden dolayı mutluyum”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump ile görüşmesine değinen Almanya Başbakanı, ikili arasındaki ilk görüşmenin Hamburg'da gerçekleşmesinden dolayı memnun olduğunu belirterek, görüşme sebebiyle mutlu olduğunu, görüşmenin ilişkilerin gelişeceğine dair umutların ve yeni bir diyalogun başlangıcı olduğunu dile getirdi. Merkel, görüşmenin iki ülke arasında istikrarlı bir ilişkiye temel oluşturmasını umduğunu ifade etti.

Ayrıntılar geliyor.

 

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