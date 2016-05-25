Merkel: Endişeli değilim



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vize muafiyeti konusunda uzlaşma sağlanamaması durumunda AB ile Geri Kabul Anlaşması'nın yürürlüğe sokulmayacağı yönündeki tehdidinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Merkel, anlaşma konusunda endişeli olmadığını belirterek, “Gerçi bazı konuların açıklığa kavuşturulması biraz daha uzun zaman alacak, ancak temelde biz kendi açımızdan her halükarda yaptığımız anlaşmalara bağlı kalacağız“ diye konuştu.

Türkiye'nin vize muafiyeti için AB'nin şart koştuğu 72 kriterin tümünü yerine getirmediğini belirten Merkel, AB Komisyonu ile Türkiye arasındaki müzakerelerde her konunun masaya geleceğini kaydetti ve her iki tarafta da görüşmelere hazır olunduğu izlenimine sahip olduğunu söyledi.

"Anlaşma Türkiye'nin de çıkarına"

Erdoğan'ın dünkü açıklamasının ardından Merkel'in açıklamasına kadar geçen sürede Berlin'de sessizlik hakim olmuş, ilk tepki, Alman hükümetinin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Bakanı Aydan Özoğuz'dan gelmişti. Alman ZDF televizyonuna konuşan Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı, Ankara ile mülteciler konusunda varılan mutabakatın sona erdirilmemesi ve müzakerelerin hiçbir şekilde durdurulmaması uyarısında bulundu.

Vize muafiyeti için AB'nin talep ettiği 72 kriter arasında yer alan terörle mücadele yasasındaki değişiklik, Türkiye tarafından reddedilmişti. Bu konuda anlaşmazlık olduğunu, ancak Türkiye'nin 72 kriterden çoğunu yürürlüğe sokmuş bulunduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Özoğuz, “Kapıyı kapatmak iki tarafın da çıkarına değil“ dedi.

Özoğuz, Passauer Neue Presse'ye verdiği demeçte de, müzakerelerin her iki taraf için de önemli olduğunu açık bir şekilde dile getirmek gerektiğini, aldığı desteğin devam etmesinin, üç milyon sığınmacı barındıran Türkiye'nin de çıkarına olacağını kaydetti.