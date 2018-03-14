Merkel dördüncü kez başbakan

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koalisyon anlaşmasının imzalanmasının ardından Federal Meclis'te yapılan oylamada dördüncü kez başbakanlık görevine seçildi. Merkel, 24 Eylül 2018'deki genel seçimlerden 171 gün geçtikten sonra yapılan oylamada milletvekillerinin onayını aldı.

Federal Meclis’te yapılan gizli oylamaya katılan 702 milletvekilinden 688’inin oyu geçerli kabul edildi. Oylamada milletvekillerinin 364’ü Merkel’in başbakanlığını onaylarken 355 milletvekili karşı yönde oy kullandı.

Merkel’in başbakan seçilebilmesi için 355 milletvekinin oyunu alması gerekiyordu. Koalisyonu oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) mecliste 399 milletvekili bulunuyor. Federal Meclis’teki toplam milletvekili sayısı ise 709.

Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble de sonuçların belli olmasının ardından Almanya’nın yeni başbakanına yeni görevinde "başarı ve güç" temennisinde bulunarak sonucu en kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e sunacağını ifade etti.

Başbakan, Merkel Bellevue Sarayı’na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den atama belgesini alacak. Sonrasında Merkel ve kabinesinde bakanlar mecliste yemin ederek görevlerine resmen başlayacak.

Almanya tarihinde hükümet kurmak hiç bu kadar uzun sürmemişti. Sonucu kısa süre önce açıklanan parti içi oylamada SPD üyelerinin yüzde 66'sı koalisyon anlaşmasının imzalanmasının önünü açmıştı.

24 Eylül'deki seçimlerin ardından yaklaşık altı ay boyunca hükümetsiz kalan Almanya'da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) üzerinde uzlaştıkları koalisyon anlaşmasını 12 Mart Pazartesi günü Berlin'de imzalamıştı.