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Dünya
Deutsche Welle

Merkel dokuzuncu kez seçilecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisi CDU'nun kongresi öncesinde konuştu. Merkel, genel başkan seçimiyle ilgili olarak "dürüst bir sonuç" beklediğini söyledi.

06 Aralık 2016 02:52

Almanya Başbakanı Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) parti kongresi 6 Aralık'ta Almanya'nın Essen kentinde toplanıyor. Kongrede yeniden genel başkan seçimi yapılacak ve Merkel'in kongrede dokuzuncu kez genel başkanlığa seçilmesi bekleniyor.

Merkel'in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor, ancak merak edilen tek konu mülteci krizinin ardından Merkel’in kendi saflarından ne kadar destek kaybettiği.

Alman kamu kanalı ARD’de haber programına konuk olan Almanya Başbakanı Merkel konuya ilişkin soruları yanıtladı. Merkel, Kongre’den "dürüst bir sonuç" beklediğini söyledi.

Bundan 2 yıl önce yapılan parti kongresinde Angela Merkel, oyların yüzde 97’sini almıştı. Ancak bu sonuç mülteci krizinden önce idi. Mülteci krizi sonrası Merkel'e parti içinde de eleştiriler yöneltilmişti.

Program sunucusunun partide alternatif bir ismin eksikliğinin lider olarak kalmasında bir etkisi olup olmadığı yönündeki sorusunu Merkel, "Kimse yeri doldurulamaz değildir" şeklinde yanıtladı.

Almanya Başbakanı, "yürüttüğü politikaların bazı vatandaşların dünyasını alt üst edip etmediğine" ilişkin soruyu ise "2015 yılında acil insani bir durum söz konusuydu ve biz de buna uygun olarak davrandık ve yön verdik" şeklinde yanıtladı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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