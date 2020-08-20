Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel son günlerdeki gelişmeleri ele almak için bir araya geldi. AB'nin yanı sıra dünya genelindeki önemli konuları ele alan iki lider, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlerken; Merkel, "Doğu Akdeniz'deki sorunları tartışarak çözebiliriz. Askeri tansiyonu yükselterek değil" dedi.

Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki Bormes-les-Mimosas bölgesinde Orta Çağ'dan kalma Fort de Bregancon Kalesi'nde bir araya gelen liderler, AB'nin yanı sıra dünya genelindeki önemli konuları ele aldı.

Merkel: Biz tansiyonun düşmesi için tarafları masaya oturtma stratejisini izledik

Görüşme sonrası yapılan basın toplantısında Merkel, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz'deki sorunları tartışarak çözebiliriz. Askeri tansiyonu yükselterek değil. Macron Doğu Akdeniz'e gemi göndermeyi seçti, biz tansiyonun düşmesi için tarafları masaya oturtma stratejisini izledik. Hangisi doğru bunu söylemek zor ama ortak bir çözüm için çalışıyoruz.

"Macron'la tabiat ve karakter olarak farklıyız. Farklı tepkiler veriyoruz. Ama aynı hedefi izliyoruz."

Macron: Doğu Akdeniz'de stratejimiz aynı: İstikrar ve egemenlik haklarına saygı

Fransa Cumhurbaşkanı ise Doğu Akdeniz'de attıkları adımı savunurken, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'de AB'nin egemenlik haklarına saygı ve tansiyonun düşürülmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Merkel ile Doğu Akdeniz'de stratejimiz aynı: İstikrar ve egemenlik haklarına saygı."

"Belarus'ta AB'nin Rusya'nın da katıldığı arabuluculuğunu öneriyorum."