T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Merkel: Die Welt muhabirine verilen ceza 'orantısız'

Yücel, "örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla dün akşam tutuklanmıştı

28 Şubat 2017 12:49

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman Die Welt gazetesinin Türkiye Muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasını eleştirerek, cezanın üzücü ve orantısız olduğunu söyledi.

14 Şubat'ta gözaltına alınan Yücel, "örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla dün akşam tutuklanmıştı.

Açıklamada Merkel, "Almanya hükümeti Yücel davasında Türk yargısından, tüm demokratik ülkelerin en yüksek değerlerinden olması gereken basın özgürlüğünü dikkate almasını bekliyor. Yücel'in adil ve hukuka uygun bir muamele görmesi için ısrarımızı sürdüreceğiz ve umuyoruz ki Yücel en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacaktır" dedi.

Die Welt muhabirinin tutuklanmasına Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de tepki gösterdi.

Merkel'den daha sert bir dil kullanan Gabriel cezanın 'iki ülkenin basın ve düşünce özgürlüğü konularına ne kadar farklı yaklaştığınının bariz bir örneği' olduğunu belirtti.

Gözaltına alındıktan iki hafta sonra dün İstanbul Adliyesi'ne getirilen Deniz Yücel, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmişti.

Yücel'in Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenen e-postalarına yönelik haberleri nedeniyle "Terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandası" yaptığı da öne sürülüyor.

Aynı soruşturma kapsamında gazeteciler Tunca Öğreten, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat da tutuklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela Merkel Alman Die WeltTürkiye Muhabiri Deniz YücelYücelBaşbakanı Angela Merkel Alman Die WeltMerkelTürkWeltAlmanya Dışişleri Bakanı Sigmar GabrielGabrielAdliyesiDeniz YücelEnerji Bakanı Berat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24