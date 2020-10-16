Merkel'den uçurumdaki Brexit müzakerelerini kurtarma girişimi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Britanyalı mevkidaşı Boris Johnson'a Brexit görüşmelerinden çekilmeme çağrısı yaptı.

Gerilimin yükseldiği müzakerelerde tansiyonu düşürmeyi hedefleyen açıklamalarda bulunan Merkel, iki tarafın ortak alan bulması gerektiğini ifade etti. Johnson, eylül ayında yaptığı açıklamalarda bu hafta sonuna kadar bir anlaşmaya varılmazsa müzakerelerden çekileceklerini söylemişti.

Merkel, "Bazı konularda iyi ilerleme kaydettik ama hâlâ yapmamız gereken çok fazla şey var" dedi. Almaya lideri, "Birleşik Krallık'tan taviz vermeye açık olmalarını istedik. Bu tabii ki bizim de (Avrupa Birliği) taviz vermemiz gerektiği anlamına geliyor" diye konuştu.

Britanya yönetimi, perşembe günkü AB Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadelerine tepki göstermişti. Macron, Britanya'nın ya AB'nin şartlarını kabul etmesi, ya da anlaşmasız Brexit'e razı olması gerektiğini söylemişti.

Johnson bugün ülkesinin güvenlik ve ticaret müzakerelerinden çekilip çekilmeyeceğini açıklayacak.