Merkel'den Trump'ın Washington davetine "pandemi" reddi

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da haziran ayında yapılmasını öngördüğü G7 zirvesi için yaptığı daveti "pandeminin durumu" nedeniyle reddetti.

Beyaz Saray'dan salı günü yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Haziran ayının sonunda Washington'da bir G7 zirvesi yapılmasının normale dönüşün mükemmel bir örneği olacağına inanıyor" denilmişti.

Politico'nun aktardığına göre Almanya hükûmet sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamayla Merkel'in daveti teşekkür ederek reddettiğini duyurdu. Seibert, "Pandeminin şu anki durumunu düşününce Başbakan Washington'da bir toplantıya kişisel olarak katılamayacağını belirtti" dedi.

Seibert, Merkel'in yeni tip Koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ettiğini belirtti.