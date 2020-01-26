Merkel'den İstanbul'a veda: Allahaısmarladık

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından veda mesajını "Allahaısmarladık" notuyla paylaştı.

Instagram hesabından Türkiye ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşan Merkel, dönerken 'Allahaısmarladık' notunu düştüğü bir fotoğraf paylaştı.

İstanbul'da bir dizi temasta bulunan Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 1,5 saat süren görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınmıştı.

Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştu.

İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılış törenine katılan Merkel'e, açılış töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir de hediye takdim etmişti.