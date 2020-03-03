Merkel'den 'dörtlü İdlib zirvesi' talebi; Putin daveti reddetti

Reuters'ın haberine göre, parlamentodaki oturuma katılan iki kaynağa dayandırılan haberde Merkel'in ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la dörtlü görüşmeye katılmadığı reddettiği için eleştirdiği bildirildi.

Ayrıca Merkel, milletvekillerine 'Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturulmasından yana olduğunu' söyledi.

Kremlin'den Salı günü yapılan açıklamada Putin'in İdlib'deki durumu Merkel ile telefonda görüştüğü duyurulmuştu.