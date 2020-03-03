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Dünya

Merkel'den 'dörtlü İdlib zirvesi' talebi; Putin daveti reddetti

"Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturulmasından yanayım"

03 Mart 2020 20:59

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman Federal Meclisi'nde katıldığı oturumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dörtlü görüşmeye katılmayı reddettiği için eleştirdi.

Reuters'ın haberine göre, parlamentodaki oturuma katılan iki kaynağa dayandırılan haberde Merkel'in ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la dörtlü görüşmeye katılmadığı reddettiği için eleştirdiği bildirildi.

Ayrıca Merkel, milletvekillerine 'Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturulmasından yana olduğunu' söyledi.

Kremlin'den Salı günü yapılan açıklamada Putin'in İdlib'deki durumu Merkel ile telefonda görüştüğü duyurulmuştu.

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