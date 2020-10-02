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Dünya

Merkel'den AB Zirvesi'nde Türkiye açıklaması

02 Ekim 2020 15:08

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de ikinci günü yapılan AB liderler zirvesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve Türkiye ile ilişkiler konusunda bir açıklama yaptı.

Merkel açıklamasında, "AB-Türkiye anlaşmasını Türkiye ile yeniden tartışmak istiyoruz. Doğu Akdeniz konusunda, Yunanistan ve Kıbrıs'ın haklarına saygı duyulması gerektiğini ancak Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediğimizi netleştirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Merkel, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir ajandaya dönülmesi için gereken her şeyi yapmak istediklerini sözlerine ekledi. Merkel, gelecek görüşmelerin vize serbestisi aracılığıyla Gümrük Birliği'nin güncellenmesine odaklanacağını söyledi.

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