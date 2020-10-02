Merkel'den AB Zirvesi'nde Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de ikinci günü yapılan AB liderler zirvesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve Türkiye ile ilişkiler konusunda bir açıklama yaptı.

Merkel açıklamasında, "AB-Türkiye anlaşmasını Türkiye ile yeniden tartışmak istiyoruz. Doğu Akdeniz konusunda, Yunanistan ve Kıbrıs'ın haklarına saygı duyulması gerektiğini ancak Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediğimizi netleştirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Merkel, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir ajandaya dönülmesi için gereken her şeyi yapmak istediklerini sözlerine ekledi. Merkel, gelecek görüşmelerin vize serbestisi aracılığıyla Gümrük Birliği'nin güncellenmesine odaklanacağını söyledi.