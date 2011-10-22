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Dünya

Merkel: Daha sert önlemler alınmalı BERLİN (A.A)

22 Ekim 2011 21:34

-Merkel: Daha sert önlemler alınmalı BERLİN (A.A) - 22.10.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşırı borçlanan AB ülkelerine yönelik daha sert tedbirler alınmasını istedi. Merkel, genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Parti'nin (CDU) gençlik kolu olan "Junge Union''un (Genç Birlik) bugün Braunschweig kentinde düzenlediği Almanya Günü adlı toplantıda yaptığı konuşmada, bir ülkenin yıllarca İstikrar ve Büyüme Paktı'nı ihlal etmesi durumunda sözkonusu ülke hakkında Avrupa Adalet Divanı'nda da dava açılabilmesi gerektiğini söyledi. AB Komisyonunun bugüne kadar böyle bir yetkisi bulunmadığına işaret eden Merkel, daha sıkı önlemler alınmadığı takdirde AB ülkeleri arasında hiçbir zaman eşit bir rekabet gücünün oluşamayacağını ve gelecekte ortak para birimine sahip olmanın başarısız kalacağını kaydetti. Merkel, "AB içinde daha derin bir entegrasyona ihtiyacımız var" dedi.

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