Merkel: Çok tatil yapan Euro'dan çıksın

T24

Almanya Başbakanı Angela Merkel, genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) tarafından Meschede kentinde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa'da borcu olan ülkelerde insanların Almanya'da olduğu kadar fazla ve uzun çalışması gerektiğini belirterek, "Birisi çok fazla, diğeri ise daha az tatil yaparken ortak bir para birimine sahip olamayız" dedi.Euro para biriminin kullanıldığı tüm ülkelerin, borçlarından kurtulmak için yoğun şekilde çaba harcaması ve tüm kurallara uyması gerektiğini ifade eden Merkel, "Almanya yardım ediyor, ama Almanya sadece diğer ülkelerin de gerçekten çaba harcaması durumunda yardım eder. Bu da ispatlanmalı" diye konuştu.Önemli olanın sadece borçlanmamak olmadığını kaydeden Merkel, "Aynı zamanda Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde Almanya'da olduğundan daha erken yaşlarda emekli olunmaması da önemli. Herkes aynı şekilde çaba harcamalı, bu önemli" dedi.Çaba harcamayan ülkeler ile sürekli bir şekilde dayanışma gösterilemeyeceğini ifade eden Merkel, tüm ülkelerin istikrarlı bir ekonomiye sahip olabilmek için çaba harcaması gerektiğini sözlerine ekledi