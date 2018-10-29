Merkel CDU genel başkanlığına aday olmayacak

Almanya'nın Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde, Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin oy kaybına uğramasının ardından, Merkel'in parti başkanlığını bırakmaya hazırlandığı bildirildi.

Parti çevrelerinden alınan bilgilere göre, Almanya Başbakanı Merkel, CDU yönetiminin Pazartesi sabahı Berlin’de yaptığı toplantıda genel başkanlığa bir kez daha aday olmayacağını duyurdu. Alman haber ajansı dpa'nın CDU kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Merkel'in başbakanlık görevine ise devam edeceği belirtildi.

Genel başkanlığa aday olabilecek isimler

Partinin yeni genel başkanı, CDU’nun Aralık ayı başında Hamburg’ta yapılacak kongresinde seçilecek. CDU'nun eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in genel başkanlığa aday olmak istediği öne sürüldü.

Bild gazetesinin konuyla ilgili haberinde Merz'in "yakın çevresindekilere bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu söylediği" belirtildi. 62 yaşındaki Friedrich Merz'in genel başkanlığa adaylığını koymasının partisinden alacağı desteğe bağlı olduğunu söylediği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin yeni grup başkanı Ralph Brinkhaus da genel başkanlığa aday olabilecek isimler arasında gösteriliyor.

Beklenmedik bir gelişme

Merkel'in genel başkanlığa aday olmayacağını açıklaması, Berlin'de beklenmedik bir gelişme olarak nitelendirildi. Merkel, bugüne kadar parti genel başkanlığı ve başbakanlığın birbirinden ayrılmayacağını ve aynı kişi tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguluyordu. 18 yıldan beri CDU genel başkanlığını yürüten Angela Merkel, Aralık ayındaki kongrede aday olmayı planlıyordu.

CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Pazar akşamı Merkel'in genel başkanlığına ilişkin bir soruyu, "Genel başkan parti kongresinde yeniden aday olacağını açık bir şekilde söyledi. Şu ana kadar farklı bir mesaj almadım" sözleriyle yanıtlamıştı.

Hessen eyaletinde Pazar günü yapılan seçimlerden CDU sandıktan birinci parti olarak çıkmasına rağmen, 2013'e kıyasla 11,3 puan kaybederek oyların yüzde 27'sini almıştı. CDU'nun eyalet seçimlerindeki oy kaybının yanı sıra kamuoyu yoklamalarında da oylarının düşmesi, parti içinde huzursuzluk yaratıyordu.

AFP,dpa,rtr/JD,GA

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