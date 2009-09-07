Merkel Brown'la 'Afganistan'ı konuştu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İngiltere Başbakanı Gordon Brown ile birlikte uluslararası alanda bir Afganistan Konferansı düzenlenmesi için girişimde bulunduklarını söyledi.



Angela Merkel ile Gordon Brown, bugün başkent Berlin'de biraraya gelerek, ABD'nin Pittsburgh kentinde düzenlenecek G-20 zirvesinin hazırlıklarını ele aldılar.



Merkel, görüşmeden önce Brown ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki başkanlık seçimlerinden sonra ülkedeki yeni geçiş döneminde idari ve hukuksal alanda neler yapılması gerektiğini ve BM'nin bu ülkeye ne biçimde destek olabileceğini ele almak için Sarkozy ve Brown ile birlikte “Uluslarası Afganistan Konferansı düzenlenmesi için girişimde bulunduklarını” söyledi.



Afganistan'daki idari ve hukuksal işlerle, polis ve asker eğitiminin kademeli olarak Afgan kuruluşlarına devredilmesi gerektiğini ifade eden Merkel, yeni dönemde bu çabalara hız kazandırılması gerektiğini kaydetti.



Merkel, bir soru üzerine de konferansın yerinin henüz belirlenmediğini, bu konuda ABD Başkanı Barack Obama, NATO ve BM ile görüşmeler yaptıklarını bildirdi.



NATO'nun petrol tankerlerini bombalaması sırasında çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği haberlerinin de bir NATO komisyonu tarafından araştırılmasını isteyen Merkel, bu haberlerin doğru çıkması durumunda bundan büyük üzüntü duyacağını, çünkü bu ülkedeki stratejik hedeflerinin halkın güvenini kazanmak olduğunu anlattı.



Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan Alman askerlerini desteklediklerini de ifade eden Merkel, askerlerin çok zor koşullar altında görev yaptıklarına dikkati çekti.



Merkel, G-20 zirvesiyle ilgili olarak da hiçbir bankanın kontrol dışı kalmasını istemediklerini belirterek, Londra'daki zirvede önemli kararlar aldıklarını, Pittsburgh'deki zirvede de bir bilanço çıkartacaklarını dile getirdi.



Brown ise Afganistan Konferansı'nın yıl sonuna dek düzenlenmesini istediklerini ifade ederek, bu ülkede gelecek dönemde neler yapılabileceğini Afgan hükümeti, NATO ve BM ile görüşmeleri gerektiğini söyledi.



Afgan kuruluşlarının, kendi kendine sorumluluklarını üstlenebilir duruma getirilmeleri gerektiğini ifade eden Brown, kendilerinin de Afgan hükümetini bu çabalarında nasıl destekleyebileceklerini ele almalarının şart olduğunu bildirdi.



Brown, ekonomik krizle ilgili olarak da yeniden böyle büyük bir krizin çıkmaması için köklü reformlar yapmak durumunda olduklarını sözlerine ekledi.

