Merkel: Britanya kaynaklı Koronavirüs varyantının çocuklar ve gençlerde daha tehlikeli olduğu kanıtlandı

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Koronavirüs'ün Britanya kaynaklı mutasyonunun çocuklar ve gençlerde daha tehlikeli olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, eyalet başbakanlarıyla görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yaygın hâle gelen Koronavirüs'ün Britanya kaynaklı varyantının çocuklar ve gençlerde daha tehlikeli olduğunun kanıtlandığını söyledi. Merkel, "okulları korumayı ön plana almalıyız" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 1-5 Nisan tarihlerinde kutlanacak Paskalya Bayramı için yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında alınması planlanan tedbirlere gelen yoğun eleştiriler üzerine geri adım attı. "Bu hata, benim hatamdı." diyen Merkel, bu kararın sonucunu kendisinin üstlendiğini belirtti.

Paskalya Bayramı'nda temasların azaltılması amacıyla kısıtlamaların getirilmesi kararlaştırılmış ve 1 ve 3 Nisan tarihleri bir defaya mahsus "tatil günü" olarak tanımlanmıştı.