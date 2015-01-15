T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Bölünmeyeceğiz!

Başbakan Angela Merkel bugün Fransa'daki terör saldırıları ve sonuçlarına ilişkin Federal Meclis'te bir hükümet açıklaması yaptı.

15 Ocak 2015 15:49


Hükümet açıklaması öncesinde Charlie Hebdo ve koşer markete düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Federal Meclis'te saygı duruşunda bulunuldu.

Paris'e Almanya'nın desteği konusunda güvence veren Merkel, "17 masum insanın katledilmesi bizi sarstı. Almanya, zor günlerinde Fransa'nın yanındadır. Fransa güvende değilse Almanya da güven içinde değildir" dedi.

Ayrımcı ve dışlayıcı tavırların Almanya'da yeri olmadığına dikkat çeken Merkel, "Paris saldırısı bizi bölemeyecek" ifadesini kullandı. Müslümanlara destek sözünü yineleyen Merkel, "Alman devleti her türlü inancın korunmasını sağlayacak, ibadet özgürlüğünü güvence altına alacaktır" diye konuştu.

'Terör eylemleri dine küfür'

Almanya Başbakanı Merkel, federal hükümetin her türlü aşırılık ve nefret söylemiyle mücadelesini yoğunlaşarak sürdüreceğini de vurguladı. İslam dininin Almanya'ya ait olduğu görüşünü tekrarlayan Merkel, "Teröristlerin eyleminin dinle ilgisi yok. Bu tür eylemler dine küfürden başka bir şey değil" ifadelerini kullandı. Merkel, Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi hem devlet hem de vatandaşlar nezdinde bir görev olarak niteledi.

'Telefon görüşmeleri ve internet kayıtları saklanacak'

Charlie Hebdo saldırısı sonrası basın özgürlüğünün öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Angela Merkel, bununla birlikte tüm telefon görüşmeleri ve internet kayıtlarının belli bir süre saklanmasına ilişkin düzenlemenin uygulamaya geçirilmesi gerektiğini savundu.

Almanya’da 2008 yılında yürürlüğe giren tartışmalı yasa uyarınca, tüm telefon görüşmeleri ve internet kayıtları 6 ay süreyle saklanıyor, şüpheli durumlarda güvenlik birimleri, mahkemenin onayıyla bu verileri inceleyebiliyordu.

Alman Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı'nın itirazı üzerine düzenleme askıya alınmıştı.

SPD'den tavır değişikliği sinyali

Koalisyonu oluşturan Hrıstiyan Birlik partileri (CDU/CSU) düzenlemeye yeniden dönülmesinden yana görüş bildirirken Sosyal Demokrat Parti (SPD) karşı çıkıyor. SPD'li Adalet Bakanı Heiko Maas, düzenlemeye karşı olduğunu dile getiren isimler arasındaydı.

SPD'nin Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, "Paris saldırıları bahane edilerek iş aceleye getirilmeden konuyu yeniden gündeme almaya hazırız" sözleriyle temkinli bir işbirliği sergiledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Başbakan Angela MerkelFransaFederal MeclisCharlie HebdoAlmanyaMerkelBaşbakanı MerkelYahudiHebdoAngela MerkelAnayasa MahkemesiAvrupa Adalet DivanıHrıstiyan BirlikSosyal Demokrat PartiAdalet Bakanı Heiko MaasFederal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24