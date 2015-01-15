Merkel: Bölünmeyeceğiz!



Hükümet açıklaması öncesinde Charlie Hebdo ve koşer markete düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Federal Meclis'te saygı duruşunda bulunuldu.

Paris'e Almanya'nın desteği konusunda güvence veren Merkel, "17 masum insanın katledilmesi bizi sarstı. Almanya, zor günlerinde Fransa'nın yanındadır. Fransa güvende değilse Almanya da güven içinde değildir" dedi.

Ayrımcı ve dışlayıcı tavırların Almanya'da yeri olmadığına dikkat çeken Merkel, "Paris saldırısı bizi bölemeyecek" ifadesini kullandı. Müslümanlara destek sözünü yineleyen Merkel, "Alman devleti her türlü inancın korunmasını sağlayacak, ibadet özgürlüğünü güvence altına alacaktır" diye konuştu.

'Terör eylemleri dine küfür'

Almanya Başbakanı Merkel, federal hükümetin her türlü aşırılık ve nefret söylemiyle mücadelesini yoğunlaşarak sürdüreceğini de vurguladı. İslam dininin Almanya'ya ait olduğu görüşünü tekrarlayan Merkel, "Teröristlerin eyleminin dinle ilgisi yok. Bu tür eylemler dine küfürden başka bir şey değil" ifadelerini kullandı. Merkel, Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi hem devlet hem de vatandaşlar nezdinde bir görev olarak niteledi.

'Telefon görüşmeleri ve internet kayıtları saklanacak'

Charlie Hebdo saldırısı sonrası basın özgürlüğünün öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Angela Merkel, bununla birlikte tüm telefon görüşmeleri ve internet kayıtlarının belli bir süre saklanmasına ilişkin düzenlemenin uygulamaya geçirilmesi gerektiğini savundu.

Almanya’da 2008 yılında yürürlüğe giren tartışmalı yasa uyarınca, tüm telefon görüşmeleri ve internet kayıtları 6 ay süreyle saklanıyor, şüpheli durumlarda güvenlik birimleri, mahkemenin onayıyla bu verileri inceleyebiliyordu.

Alman Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı'nın itirazı üzerine düzenleme askıya alınmıştı.

SPD'den tavır değişikliği sinyali

Koalisyonu oluşturan Hrıstiyan Birlik partileri (CDU/CSU) düzenlemeye yeniden dönülmesinden yana görüş bildirirken Sosyal Demokrat Parti (SPD) karşı çıkıyor. SPD'li Adalet Bakanı Heiko Maas, düzenlemeye karşı olduğunu dile getiren isimler arasındaydı.

SPD'nin Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, "Paris saldırıları bahane edilerek iş aceleye getirilmeden konuyu yeniden gündeme almaya hazırız" sözleriyle temkinli bir işbirliği sergiledi.