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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: BND ve NSA'in işbirliği sürecek

Almanya Başbakanı Merkel, Federal Haberalma Teşkilatı'na (BND) yönelik iddialara rağmen BND'nin Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA ile işbirliğinin süreceğinin altını çizdi.

04 Mayıs 2015 20:48


Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Alman hükümeti istihbarat teşkilatlarının çalışabilirliğinin temini için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu, örneğin uluslararası terör tehdidi söz konu olduğunda sadece diğer istihbarat teşkilatlarıyla işbirliği yoluyla sağlanabilir" şeklinde konuştu. Merkel "Buna 'en başta' NSA de dahildir" dedi.

BND’nin, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA’ye yıllardır Fransız hükümeti, Avrupa Birliği Komisyonu ve çeşitli Avrupalı holdingleri dinlemeye yardım ettiği iddialarının meclisin ilgili komisyonlarında aydınlatılacağını kaydeden Merkel, BND'nin NSA için takibe aldığı ‘arama sözcüklerinin' listesinin açıklanıp açıklanmayacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Spiegel dergisinin haberine göre 2013 yılının ağustos ayında BND çalışanları inceledikleri bir NSA arama sorgu dosyasında “diplo” (diplomasi), “bundesamt” (Federal daire) ve “gov” (resmi makam) gibi kısaltmalarla biten 12 bin elektronik adres bilgisine rastlamıştı. Söz konusu kısaltmaların devlet dairelerinde çalışan personel ve bürokratlara ait elektronik posta adreslerinin uzantıları olduğu açıklanmıştı.

Daha önce kaydettiği "Dostlar arasında casusluk olmaz" açıklamasıyla ilgili olarak ise Merkel, bunun halen önemli bir nokta olduğunu kaydetti. Merkel "Buna verilecek yanıt, dostlar arasında casusluk olmamalıdır" şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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