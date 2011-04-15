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Dünya

MERKEL: BM KARARININ ARKASINDAYIZ BERLİN (A.A)

15 Nisan 2011 00:44

-MERKEL: BM KARARININ ARKASINDAYIZ BERLİN (A.A) - 14.04.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'ya operasyon yapılmasını mümkün kılan 1973 numaralı BM Güvenlik Konseyi kararının arkasında olduklarını söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle tarafından NATO Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısına katılan bakanlar için verilen resepsiyonda konuşan Merkel, "BM Güvenlik Konseyi, 1973 numaralı kararla Kaddafi'nin kendi halkına yaptığı zulmün durdurulması yönünde karar aldı. Biz bu kararın arkasındayız" şeklinde konuştu. Her ülkenin, çeşitli yöntemlerle bu kararın uygulanabilmesi yönünde çaba harcadığını ifade eden Merkel, toplantıların ardından Libya konusunda siyasi bir karar alınacağını, bu nedenle siyasi çabaların önemli olduğunu kaydetti. Özgürlüğün çok önemli olduğunu, bunu kendilerinin de zamanında bizzat yaşadığını belirten Merkel, o dönemlerde olduğu gibi 21. yüzyılda da NATO'nun kendi güvenliklerini sağlayan en önemli kuruluş olduğunu söyledi. Afganistan'da güvenliğin Afgan makamlarına devredilmesinin bu ülkenin geleceği açısından da önemli olduğunu ifade eden Merkel ayrıca, NATO füze savunma sistemi kurulması konusunda da Rusya ile işbirliği yapmak istediklerini sözlerine ekledi. Westerwelle konuşmasında, iki Almanya'nın birleşmesi konusunda müttefik ülkelere her zaman müteşekkir olduklarını belirtirken, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de, Almanya'nın güçlü bir müttefik ülke olduğunu söyledi. Rasmussen, NATO içindeki işbirliğini de takdir ederek, NATO ile işbirliği yapmak isteyen diğer ülkelere de kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.

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