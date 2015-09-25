Merkel, BM Kalkınma Zirvesi'nde konuşacak



BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'ne yaklaşık 160 devlet ve hükümet başkanı katılıyor. Merkel, konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadele konusuna yoğunlaşacak.

Almanya lideri, 30 Kasım – 11 Aralık 2015 tarihleri arasında Paris'te toplanacak olan BM İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraflar Konferansı'ndan bağlayıcı bir anlaşma çıkması için çağrıda bulunacak. Merkel, küresel ısınmanın 2 dereceyle sınırlandırılması için, sera gazı salımının azaltılmasının bir anlaşmayla güvence altına alınmasını talep edecek.

Merkel'in ikili görüşmeleri

Almanya Başbakanı Merkel, zirve sırasında ikili görüşmeler de yapacak. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ve 18 yaşındaki Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai ile bir araya gelecek.

10 yıldır görevde bulunan Angela Merkel, üçüncü kez Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Merkel'in son ziyareti 2010 yılındaydı.

Binyıl hedefleri uzatılacak

BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde 2000 yılında belirlenen binyıl hedeflerinin 2015 yılına kadar devam ettirilmesi kararının alınması bekleniyor.

Açlık ve yoksullukla mücadele, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını öngören "2030 Gündemi"nin hazırlanması öngörülüyor.