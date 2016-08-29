Merkel: Bizim ordumuz meclisi bombalasa...

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye ile görüşmek ve sürekli bir araya gelmenin önemli olduğunu belirterek, "Bizim darbeyi kınamamızın doğru ve önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye yönetimi de bunu haklı olarak bekliyor. Düşünün, biz burada Alman Federal Meclisi'nin alanındayız ve bizim kendi ordumuz meclisi bombalasa..." şeklinde konuştu.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye verdiği röportajda Türkiye'de değişik gelişmelerin yaşandığını ifade eden Merkel, "Bizim darbeyi kınamamızın doğru ve önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye yönetimi de bunu haklı olarak bekliyor. Düşünün, biz burada Alman Federal Meclisi'nin alanındayız ve bizimkendi ordumuz meclisi bombalasa." şeklinde konuştu.

Almanya'da yaşayan Türklerden bu ülkeye sadakat göstermelerini talep etmekle neyi kast ettiğini anlatan Merkel, Türkiye'deki ihtilafların Almanya’ya taşınmasını istemediğini, bilakis uzun süreden beri Almanya'da yaşayan ve belki Alman vatandaşlığına geçmiş olan Türk kökenlileri bu ülkenin gelişmesine katkı sağlamaya davet ettiğini belirtti ancak bunun için kimsenin zorlanamayacağını vurgulayarak, "Ben de onların Başbakanıyım. Buna, Türkiye'den ihtilafların buraya taşınmasıyla değil de ülkemiz için yapılacak çalışmayla karşılık verilirse o zaman iyidir" dedi.

Ukrayna krizi

Merkel, Ukrayna'daki sorunun üstesinden gelinmesi için Rusya ile çalışmanın doğru ve önemli olduğunu ifade ederek, bu konuda Minsk Anlaşması'nın henüz yeterli düzeyde uygulanmadığını söyledi.

Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunda Minsk Anlaşması'nda ilerleme sağlanması durumunda bu konunun gündeme gelebileceğini vurguladı.

Suriye'deki durum

Suriye'deki iç savaş ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Merkel, "Özellikle Suriye'deki korkunç kan akıtmayı önlememiz lazım" şeklinde konuştu.

Siyasi çözüm bulmak için her şeyin yapılması gerektiğini ifade eden Merkel, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye'ye ilişkin yaptığı görüşmenin belki hedefe götürücü olabileceğini, bu konuda ileriye götürecek her şeyi memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Sığınma krizi

AB'deki sığınmacı krizine ilişkin de Merkel, sığınmacıların adil ve iyi bir şekilde AB ülkelerine dağıtılmasına bazı ülkelerin katılmak istemediğini, başka ülkelerin ise buna açık olduğunu söyledi.

Burada ortak çözümler bulmak gerektiğini belirten Merkel, bazı ülkelerin Müslümanları ülkelerinde istememelerini ifade etmelerini de eleştirdi.

Merkel, bu yıl Afrika’dan gelecek sığınmacılara ilişkin de İtalya'ya destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya'dan 15 Temmuz göndermesi

Almanya Başbakan Yardımcısı ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve "Desteğimizi daha güçlü şekilde göstermemiz gerekiyordu" dedi. Gabriel, darbe girişimine ilişkin, Türkiye'ye destek için daha hızlı gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı da olan Gabriel, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, kanlı ve sonuçta başarışız olan darbe girişiminden sonra sadece doğrudan tehdit edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk yönetimin değil, muhalefetin ve Almanya'daki Türklerin de kendilerini "reddedilmiş" hissettiklerini belirterek, "Bunu Alman olarak anlamak zor" ifadesini kullandı.

Türkiye'ye duygusal desteği daha önce ve güçlü şekilde göstermeleri gerektiğini ifade eden Gabriel, "Daha hızlı gitmek gerekiyordu. Aynı gün veya ertesi gün" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı üyelik müzakerelerine de değinen Gabriel, AB'nin üyelik perspektifi konusunda Türkiye ile görüşmeleri sürdürmesini istedi.

"Elbette Türkiye, idam cezasını yeniden getirmesi durumunda müzakereler biter" diyen Gabriel, Türkiye'nin yarın tüm koşulları yerine getirmesi durumunda da AB'nin Türkiye'yi alacak durumda olmadığını ifade etti.

Gabriel, kendi siyasi hayatı boyunca Türkiye'yi AB üyesi olarak görmeyeceğini söyledi.

TTIP müzakereleri fiilen başarısız oldu

AB ile ABD arasında yürütülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) müzakereleriyle ilgili olarak da Gabriel, kimsenin itiraf etmemesine rağmen TTIP müzakerelerinin fiilen başarısız olduğunu ifade etti.

Gabriel, 14 turda yapılan görüşmelerin 27 başlıkla ilgili tek bir ortak metnin oluşturulamadığına işaret ederek, müzakerelerde Amerikalıların önerilerine teslim olunmaması gerektiğini savundu.