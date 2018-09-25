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Ekonomi

Merkel: Birleşik Krallık ne istediğini açıkça ortaya koymalı

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık'a, Avrupa Birliği ile Brexit müzakerelerinden ne istediğine kesin bir şekilde karar vermesi çağrısı yaptı

25 Eylül 2018 15:56

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık\'a, Avrupa Birliği ile Brexit müzakerelerinden ne istediğine kesin bir şekilde karar vermesi çağrısı yaptı.
Alman iş dünyasına yaptığı konuşmada, Brexit müzakerelerinde Ekim ayında bir anlaşmaya varılmasını istediklerinin altını çizen Merkel, bunun için 6-8 hafta boyunca yoğun şekilde çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı ve ekledi:
\"Ekonominin netliğe ihtiyacı var. Burada önemli olan Birleşik Krallık\'ın gerçekten ne istediği, müzakerelerde bu konuda şu ana kadar netlik yok. Ancak AB\'nin 4 temel prensibi var. Birleşik Krallık diğer üçünü kabul etmeden AB ortak pazarının parçası olamaz.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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