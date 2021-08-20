Merkel BioNTech ziyaretinde “aşı olun” çağrısı yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Covid-19 aşısını geliştiren Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurdukları BioNtech'in Marburg'daki aşı üretim tesisini ziyaret etti.

Şahin ve Türeci'ye "salgından çıkış yolu bulunmasını sağlayan çalışmaları” için teşekkür eden Merkel, BioNTech'in başarısının araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımların ne denli önemli olduğunu da gözler önüne serdiğini kaydetti.

"Rica ediyorum, aşı olun”

Merkel, ziyaret ettiği üretim tesisi sayesinde Almanya'nın elinde yeterli miktarda aşı bulunduğuna vurgu yaptı, henüz aşı olmamış olanların hem kendileri hem de başkalarını korumak için aşı olmalarını istedi.

BioNTech kurucu ortaklarından Özlem Türeci ise Marburg'daki tesisin, dünya genelindeki en büyük mRNA aşısı üretim tesislerinden olduğuna dikkat çekerek, bugüne kadar 500 milyon doz aşı üretildiğini açıkladı. Türeci, yıl sonuna kadar 1 milyar doz üretmeyi hedeflediklerini söyledi, Almanya'nın yeniden "dünyanın eczanesi” konumuna gelmesi temennisi vurguladı.