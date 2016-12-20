Merkel, Berlin'deki saldırı için "terör saldırısı" dedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın başkenti Berlin’de bir TIR'ın Noel pazarına dalması sonrası 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin olarak "Terör saldırısı" ifadesini kullandı.

DHA'da yer alan habere göre Merkel, saldırıdan sonra ilk kez kameralar karşısına geçerek, "Bu benim için çok zor bir gün, dün Berlin'de yaşananlar yüzünden hayal kırıklığı, şok ve üzüntü yaşıyorum" dedi. Olayın tam olarak aydınlatılmadığını ama bunun bir terör saldırısı olduğunu ifade eden Merkel, saldırının tüm ülkeyi birleştirdiğini söyledi. Merkel, "Sorumlular yasalarımızın öngördüğü en sert biçimde cezalandırılacaktır" dİye konuştu.

Saldırıyı “zalimce ve korkunç” diye nitelendiren Merkel, bütün Almanya’nın düşünce olarak olayda hayatını kaybedenlerin yanında olduğunu belirterek, yaralılar ve yakınlarının acılarını paylaştığını söyledi.

Alman halkına seslenen Merkel, dayanışma çağrısında bulundu ve “Kötülük yaratılan korkunun bizi felç etmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Öleden sonra olay yerine gideceğini söyleyen Merkel, saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişinin sığınmacı olma olasılığının ise kendisini üzdüğünü belirtti.

"Çok daha iğrenç bir durum olur"

“Tüm ülke onlarla birlikte yas içinde” diyen Merkel, eğer bu saldırıyı Almanya'dan koruma istemiş ve Almanya'ya sığınmış birinin yaptığı doğru çıkarsa, o zaman bunun çok daha iğrenç bir durum olacağını vurguladı ve şöyle dedi: “Daha dün aramızda olan, Noel Bayramı'na sevinen, Noel Bayramı'nı kutlama planları yapan 12 insan bugün aramızda yok. Bu acımasız ve sonuç olarak anlaşılmaz saldırı onların yaşamını elinden aldı. 40'ı aşkın yaralı insan yaşam ve sağlık mücadelesi veriyor. En başta onları, ölenleri yaralıları, ailelerini ve dostlarını düşünüyorum. Tüm ülke onlarla birlikte derin yas içinde.”

Merkel güvenlik kabinesini olağanüstü toplantıya çağırdı. Güvenlik birimleriyle olayı değerlendireceklerini belirten Merkel, buradan bir sonuç çıkaracaklarını kaydetti. Merkel, Almanya'nın birlikte, özgür, açık bir yaşamı devam ettirme gücünü bulacağını vurguladı. Saldırganın şubat ayında Almanya'ya mülteci olarak sığındığı haberleri üzerine Başbakan Merkel'in mültecilere kapıları açan mülteci politikası sert tartışmaları alevlendirdi. Yabancı karşıtı sağ parti AfD, olaydan Merkel'in mülteci politikasını sorumlu gösterdi.