Merkel Berlin'de Fillon ile görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de Fransa cumhurbaşkanı adayı François Fillon ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Almanya-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları masaya yatırıldı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in yabancı devletlerin hükümet başkan adayları ile yaptığı görüşmelerin içeriğinin gizli tutulduğunu, ancak Merkel-Fillon görüşmesinde, Fillon'un Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği röportajda öne çıkan konuların mutlaka gündeme gelmiş olduğunu ifade etti. Fillon sözkonusu röportajda Almanya ile Fransa arasındaki ortaklığın, daha önce hiç olmadığı kadar boş ve zayıf olduğunu savunmuştu. Muhafazakar aday Fillon ayrıca, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının, Avrupa projesinin yeniden canlandırılamaması durumunda Avrupa için ölümcül olabileceğini ifade etmiş ve Batı'nın Rusya ile ilişkilerde hatalar yaptığını belirtmişti. Trump'ın açıklamalarına da değinen Fillon, "Biz, Amerikan oyun kurallarını kabul etmek zorunda değiliz" ifadesini kullanarak, Avrupa'nın kendi savunma birliğini oluşturması ve yurt dışındaki askeri görevler için bir fon oluşturulması fikrini dile getirmişti.

Steinmeier: ABD'nin dış politikası belirsiz

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump yönetimindeki dış politika çizgisinin henüz bilinmediğini dile getirdi. ABD'de şu an, yaşanan seçim kampanyasının ardından iç tartışmaların baskın olduğunu ifade eden Steinmeier, ülkenin tümden Başkan Trump'ın arkasında durması için daha yapılması gereken çok iş olduğunu savundu. Steinmeier, NATO ve Avrupa konularının ancak bu birlik sağlandıktan sonra ABD gündemine gelebileceğini kaydetti. Steinmeier ayrıca, Almanya açısından önemli olanın, gerek ABD gerek ise Avrupa'ya, Batı dünyasının temeli niteliğindeki NATO'nun önemini ortaya koymak olduğunu ifade etti.

Trump-Merkel görüşmesi hazırlıkları

Almanya hükümeti ile yeni ABD yönetimi arasında ilk resmi temaslar da yapılmaya başlandı. Almanya Başbakanı Merkel ile ABD Başkanı Trump'ın ilk görüşmesine dair henüz net bir gelişme yaşanmamış olmasına rağmen, bunun bir an önce yapılmasına yönelik çağrılar artıyor. Alman hükümet sözcüsü Seibert, hükümetler arasında ilişkilerin başladığını ve artarak devam ettiğini ancak bir Merkel-Trump görüşmesi için biraz daha zaman gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, Başbakan Merkel'in sığınmacı siyasetini sert dille eleştirmiş ve ülkesinin NATO'ya bağlılığı konusunda şüphe uyandıran açıklamalarda bulunmuştu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını da ‘muhteşem‘ olarak nitelendiren Trump'ın Avrupalı liderler arasında ilk olarak İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmek istediği belirtiliyor. Almanya hükümet sözcüsü Seibert, ABD ile İngiltere arasında geleneksel olarak çok sıkı bir ilişki olduğunu ve Trump'ın bu tercihinin şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.

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dpa,AFP/ET,BK