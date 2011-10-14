T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel beklentileri boşa çıkarttı BERLİN (A.A)

14 Ekim 2011 17:51

-Merkel beklentileri boşa çıkarttı BERLİN (A.A) - 14.10.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, bazı avro ülkelerinde ortaya çıkan borç krizinin kısa sürede aşılması yönündeki beklentileri boşa çıkarttı. Merkel, Karlsruhe kenti yakınlarındaki Rheinstetten'de düzenlenen Sendika Günü vesilesiyle düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, aşırı borçlanmanın ve rekabet gücü yetersizliğinin onlarca yıldan beri var olduğunu, bu nedenle çözümünün de bir gecede sağlanmasının mümkün olmadığını belirtti. Çözüm yönünde atılacak her adım hakkında iyi bir şekilde düşünülmesi ve bu adımların karar anında avantajların dezavantajlardan daha fazla olması durumunda atılması gerektiğini ifade eden Merkel, bunun, Yunanistan'ın borçlarının bir kısmının silinmesinin düşünülmesi durumunda da geçerli olduğunu kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24