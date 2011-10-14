-Merkel beklentileri boşa çıkarttı BERLİN (A.A) - 14.10.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, bazı avro ülkelerinde ortaya çıkan borç krizinin kısa sürede aşılması yönündeki beklentileri boşa çıkarttı. Merkel, Karlsruhe kenti yakınlarındaki Rheinstetten'de düzenlenen Sendika Günü vesilesiyle düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, aşırı borçlanmanın ve rekabet gücü yetersizliğinin onlarca yıldan beri var olduğunu, bu nedenle çözümünün de bir gecede sağlanmasının mümkün olmadığını belirtti. Çözüm yönünde atılacak her adım hakkında iyi bir şekilde düşünülmesi ve bu adımların karar anında avantajların dezavantajlardan daha fazla olması durumunda atılması gerektiğini ifade eden Merkel, bunun, Yunanistan'ın borçlarının bir kısmının silinmesinin düşünülmesi durumunda da geçerli olduğunu kaydetti.