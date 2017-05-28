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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Başkalarına güvenmenin zamanı geçti

Almanya Başbakanı Angela Merkel G7 Zirvesi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu

28 Mayıs 2017 19:05

Almanya Başbakanı Merkel seçim kampanyası çerçevesinde Münih Trudering'deki bir bira çadırında konuşma yaptı. G7 Zirvesi'nde yaşadığı hayal kırıklığını ifade eden Merkel "Başkalarına tümüyle güvenebileceğimiz zamanlar bir parça geride kaldı. Son günlerde bunu deneyimledim” dedi. Başbakan Merkel "Biz Avrupalılar kendi kaderimizi gerçekten elimize almalıyız” diye konuştu.

Merkel'in hem Donald Trump liderliğindeki Amerikan hükümetine hem de Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlanan İngiltere'ye istinaden bu açıklamayı yaptığı belirtiliyor. Hem ABD hem İngiltere ile dostluğun sürmesi gerektiğini vurgulayan Merkel "Ama bilmek zorundayız ki kendi kaderimiz için kendimiz mücadele etmek zorundayız” ifadelerinde bulundu. Merkel Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki yeni yönetimle iyi ilişkilere verdiği önemi vurguladı.

Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinin (ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık) devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren G7 Zirvesi İtalya'nın Sicilya adasındaki Taormina kentinde dün sona ermişti. Zirvede altı ülke iklim konusunda ABD ile ortak bir çizgiye varamadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin iklim sözleşmesinden çıkıp çıkmayacağı konusunda bir karar vermesi bekleniyor. Trump dün Twitter hesabından Paris İklim Sözleşmesi ile ilgili kararını gelecek hafta vereceğini açıkladı. İnternet dergisi Axios'ta çıkan haberde ise çıkma kararını çoktan kararını verdiği ileri sürüldü.

G7 Zirvesi sonrası Merkel "ABD'nin Paris sözleşmesinde kalıp kalmayacağına dair şimdiye kadar herhangi bir işaret yok” demiş Macron ise iyimser bir tablo çizerek Trump'ın sözleşmeye bağlılığı sürdüreceğine dair "ümitli olduğunu" söylemişti.

G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde ise "Amerika Birleşik Devletleri iklim değişikliği ve Paris İklim Sözleşmesi konusundaki siyasi tutumunu gözden geçirme sürecinde bulunmaktadır" ifadelerine yer verilmişti. Zirveye katılan 6 ülke, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi ise sözleşmeye bağlılıklarını bir kez daha taahhüt etmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA/AFP/EC/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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