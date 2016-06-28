Merkel: Başka ülkeleri AB'den çıkışa özendiremeyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış kararını saygıyla karşıladıklarını ifade etse de, başlayacak olan birlikten çıkış müzakerelerinde İngiltere'ye özel bir muamele yapılamayacağını söyledi.

Brüksel'de düzenlenecek olan AB liderler zirvesine katılmadan önce Alman parlamentosunda konuşan Merkel, "Yaşadığımız günlerin AB'nin kalan 27 üyesi için ne kadar kritik olduğunun farkındayız ve AB'nin bu zorlukları aşacak kabiliyete sahip olduğuna inanıyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı, "Başlayacak olan müzakerelerde Londra'nın seçme hakkı olmayacak. Birliğin diğer üyelerini AB'den çıkışa özendiremeyiz" diye konuştu.

İngiltere'de devam eden tartışmalarda ülkenin AB'den çıkıp ortak pazarda kalmaya devam etmesi ve AB'yle Norveç'e benzer bir ticari ilişki kurması fikri gündeme getirilmişti.

AB liderlierinin Brüksel'deki zirvesinde de başlıca gündem maddesi, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı.

Cameron Brüksel'de

Brüksel'e giden İngiltere Başbakanı David Cameron önce Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile; ardından da Avrupa Konseyi toplantısı için Brüksel'de bulunan AB üyesi 27 ülkenin temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Almanya, Fransa ve İtalya liderleri dün Berlin'de bir araya gelmiş ve AB'den çıkış sürecini resmi olarak başlatıp Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleme koyana kadar İngiltere ile gayriresmî müzakerelerde bulunulmayacağını duyurmuştu.

İngiltere'nin Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleme koymasıyla, AB'den ayrılış anlaşmasının şartlarının belirlenmesi için iki yıllık süreç de başlamış olacak.

Başbakan David Cameron ise Ekim ayında görevini bırakacağını açıklamıştı.

Avam Kamarası'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Cameron, referandum sonuçlarının kabul edilmesi gerektiğini belirtti ve "Kararın en mümkün olan şekilde uygulamaya girmesi süreci şimdi başlamalı" dedi.