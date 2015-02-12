Merkel: 'Barış için bir umut ışığı belirdi'



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Minsk zirvesinde varılan uzlaşmaya temkinli yaklaştı. Uzlaşmayı "bir umut ışığı belirdi" ifadesiyle değerlendiren Merkel, "Minsk anlaşmasının uygulanması konunda mutabakata varıldı. Bundan sonra somut adımların atılması gerekiyor. Önümüzde henüz aşılması gereken çok engel var" dedi.

Merkel, "Gerçekçi olmak gerekirse, önümüzde hâlâ yapılacak çok fazla iş var. Ancak gelişmeleri iyiye doğru çevirme konusunda bir fırsat yakalanmıştır" diye konuştu. Zirve sonrası krizin çözüleceği yönündeki umudunun arttığını kaydeden Merkel, Minsk zirvesinin hazırlanmasını sağlayan Alman-Fransız barış girişiminin yararlı olduğunu söyledi.

Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile birlikte geçen hafta Ukrayna'da barış için yeni bir diplomatik girişim başlatmış, bu kapsamda Ukrayna, Rusya, ABD ve Kanada'da temaslarda bulunmuştu. Ukrayna'ya silah sevkiyatına karşı çıkan Merkel, krizin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini savunuyor.

Minsk zirvesinde varılan uzlaşma uyarınca sağlanan ateşkes 15 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Taraflar, eylül ayında imzalanan Minsk anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve ağır silahların çekilmesi konusunda mutabakata vardı.

Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/NH/HS