Merkel: Bana futbolu Mesut Özil sevdirdi

Geçen hafta EURO 2012'de Almanya'nın Yunanistan'ı 4- 2 yendiği maçı tribünden izleyen Almanya Şansölyesi Angela Merkel, zaferin ardından soluğu soyunma odasında almış ve Mesut Özil'e hayranlığını dile getirmişti.

Türk futbolcu Mesut'a, "Almanya'yı şampiyon yap" diyen Merkel, dün Berlin'de katıldığı bir konferansta yine Mesut'a övgüler yağdırdı.

Göçmenlerin Almanya'ya uyum sağladığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini belirten Merkel, "Benim hayran olduğum futbolcuların başında Mesut Özil geliyor. Yıllar önce Türkiye'den Almanya'ya gelen bir ailenin çocuğu. Geçmişini unutmadan Almanya'nın başarısı için mücadele ediyor. Bana futbolu sevdirdi. Onun kibarlığı, efendiliği ve yardımsever kişiliği, Almanya'nın geleceğinin kusursuz olacağının da göstergesi" dedi.

Merkel, Euro 2008'de Almanya'nın yarı finalde Türkiye'yi 3-2 mağlup ettiği mücadelede de soyunma odasına giderek Mesut'u ve ardından da tüm takımı galibiyetten dolayı kutlamıştı.

Merkel, 2010 Dünya Kupası'nda da Mesut'a olan hayranlığını dile getirmişti.