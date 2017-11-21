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Dünya

Merkel: Azınlık hükümetindense yeniden seçime gitmeyi tercih ediyorum

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hür Demokratların koalisyon görüşmelerinden çekildiğini açıklamasının ardından azınlık bir hükümetin başbakanı olmaktansa yeniden seçime gidilmesini tercih edeceğini söyledi

21 Kasım 2017 14:32

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hür Demokratların koalisyon görüşmelerinden çekildiğini açıklamasının ardından azınlık bir hükümetin başbakanı olmaktansa yeniden seçime gidilmesini tercih edeceğini söyledi.
Ancak, seçime gidilme kararının Cumhurbaşkanı tarafından verildiği Almanya’da eski Dışişleri Bakanı olan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeir siyasi partilerin seçmenler için hükümet kurmaya çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.
Eylül ayında gerçekleşen seçimlerin ardından üçlü koalisyon görüşmelerindeki en büyük anlaşmazlık göçmenlere getirilmesi istenen sınır ve çevre konuları oldu.
Eğer Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokratlar Birliği ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birliği ile Hür Demokratlar ve Yeşiller arasında bir koalisyon hükümeti için uzlaşmaya varılamazsa ülke erken seçimlere gidecek.
Merkel, azınlık hükümeti kurmak konusunda endişelerini belirtirken, “Bence yeniden seçim yapılması daha iyi bir seçenek olur” dedi.
Cumhurbaşkanı Steinmeier’in koalisyon kurulması için yaptığı müdahale yapılan bir araştırmaya göre Alman seçmenlerin sadece yarısının istediği yeni bir seçime son çare olarak bakılıyor.
Eylül seçimlerinde büyük kayıplar yaşayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) başından beri Merkel liderliğinde merkez sağ ve merkez solun bulunduğu geniş bir koalisyonda bulunmayacağını söylüyordu.
Alman basınına konuşan Merkel SPD’ye konuyu tekrar değerlendirmelerini umduğunu söyledi. İstifa etmeyi düşünmediğini belirten Merkel “Eğer yeniden seçime gidilirse bunu kabul etmek zorundayız. Ben hiçbirşeyden korkmuyorum” dedi.

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