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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: 'Avrupa ve ABD çok sığınmacı alabilir'

Almanya Başbakanı Angela Merkel sığınmacılar konusunda yaşanan krizin üstesinden gelinebilmesi için ABD'den destek talep etti.

21 Eylül 2015 23:12


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grubu'nun Berlin'de düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada, sığınmacılar konusunda ABD'nin desteğini isteyerek, 'Avrupa'nın ABD'nin yardımı olmaksızın tek başına bu sorunu çözmesi bana gerçekçi görünmüyor' dedi. Amerika ve Avrupa'nın çok sayıda sığınmacıyı alacak durumda olduğunu hatırlatan Merkel, özellikle ABD'nin Suriye'den daha fazla sığınmacı alabileceğini, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de bulunan mülteci kamplarındaki koşulları iyileştirebileceğini ve insanların kaçış nedenleri ile mücadele edebileceğini belirtti.

Almanya Başbakanı, AB liderlerinin çarşamba günü yapacağı mülteci zirvesine de değinerek, sığınmacıların AB içinde dağıtılması konusunda çok hızlı bir sonuç alınmasını beklemediğini söyleyerek, bunun için sabırlı olunması gerektiğini kaydetti.

Merkel, Avrupa ile ABD'nin müzakere ettiği Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) konusunda yıl sonuna kadar en azından ana hatlarda uzlaşma sağlanması gerektiğini de belirterek, 'Müzakareleri hızlandırmak zorundayız' dedi. Merkel Almanya'nın ihracata bağımlı bir ülke olduğunu hatırlatarak, anlaşmanın şirketler, işveren ve çalışanlar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry dün Berlin ziyaretinde, uluslararası alanda gelen eleştirilerin ardından ABD'nin daha fazla sığınmacı alacağını duyurmuştu. Kerry'nin açıklamalarına göre ABD 2016 yılında 70 bin yerine 85 bin sığınmacı almayı planlıyor. 2017 yılında ise bu rakamı 100 bine çıkarmayı hedefliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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